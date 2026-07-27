John Cena estrena look “atrevido” y se sincera sobre las cirugías que le han cambiado la vida

John Cena llamó la atención durante la Comic-Con de San Diego este fin de semana al aparecer con la cabeza rapada, un cambio de imagen que, según explicó, forma parte de su segundo trasplante capilar.

El exluchador y actor, de 49 años, se sometió a su primer trasplante en noviembre de 2024, luego de revelar que las burlas de algunos fanáticos por su pérdida de cabello lo llevaron a tomar esa decisión. En junio volvió a la clínica para continuar con el tratamiento.

“El objetivo es recuperar más cabello, y esta era la mejor manera de lograrlo. Así lo decidimos junto con mi médico, Ken Anderson”, contó Cena a People. “Le estoy muy agradecido. Me cambió la vida”.

El exluchador de la WWE volvió a ponerse en manos del doctor Ken Anderson, director del Anderson Center for Hair, en Georgia, apenas 15 meses después de su primer trasplante.

Cena contó que regresó a la consulta porque aún tenía una zona muy pequeña que quería corregir. “Le dije: ‘Hiciste un gran trabajo, pero me queda un área muy, muy pequeña. ¿Puedes arreglarla?’”. Según el actor, el médico le respondió que sí y le explicó que los mejores resultados se obtienen si te animas a “raparte la cabeza”, porque así puedo conservar los folículos.

open image in gallery John Cena, fotografiado en mayo, se ha sometido a dos trasplantes capilares en los últimos dos años ( Getty )

open image in gallery Cena aseguró que tiene “plena confianza” en su médico y en el tratamiento ( Getty )

Cena explicó que implantar los folículos capilares es un procedimiento más sencillo y rápido cuando la cabeza está completamente rapada. Como ejemplo, contó que su primera operación duró 13 horas y media, mientras que la segunda tomó ocho horas.

Además, señaló que luce este corte de cabello porque confía en que el tratamiento está dando resultados. "Tengo plena confianza en él y en todo este proceso".

El 17 veces campeón mundial de lucha libre ya había hablado sobre su experiencia con los trasplantes capilares.

open image in gallery Cena se sometió a su segundo trasplante capilar en junio ( Getty )

En una entrevista concedida en abril de 2025 a The Pat McAfee Show, Cena habló sobre su decisión de someterse al procedimiento. Según explicó, comenzó a notar señales evidentes de calvicie y, tras el trasplante realizado en noviembre, tuvo que raparse parcialmente la cabeza mientras el nuevo cabello crecía.

Con su característico sentido del humor, también se dirigió a quienes se burlaban de su apariencia. “Por cierto, gracias por estar tan pendientes de mis necesidades y mis emociones, porque me hicieron pedazos por un problema genético que no puedo controlar”.

El actor recordó algunos de los comentarios que recibía, como: “Con esa calva no te ves bien”.

“Estoy en el Royal Rumble tratando de ganar, y lo único que escucho es: ‘¡Ese tipo se está quedando calvo!’”, recordó entre risas. “Alguno pudo decírmelo en privado. En cambio, todos comenzaron a corearlo y a ridiculizarme delante de todos. Eso es acoso, no hay otra forma de llamarlo. Gracias por hacer que terminara haciéndome un trasplante capilar. ¡Hasta ese punto me llevaron!”.

Traducción de Leticia Zampedri