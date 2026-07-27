Las mamás dedican casi 100 horas al mes a la lactancia

Dos de cada cinco madres de niños pequeños sienten que la crianza es un trabajo para el cual el día es simplemente demasiado corto, según una nueva encuesta.

El estudio realizado por Momcozy y Talker Research de 2.000 madres que están amamantando actualmente o lo han hecho en los últimos cinco años reveló que el 39 % siente que nunca hay tiempo suficiente durante el día para cumplir con todas sus responsabilidades maternales.

Esta sensación es aún más pronunciada entre las madres que están amamantando en este momento (43 % frente al 37 %).

La lactancia materna y la alimentación del bebé se posicionan como las tareas que más tiempo consumen. En promedio, las madres dedican tres horas al día a amamantar durante el primer año de vida de sus hijos, mientras que un 28 % dedica más de cinco horas diarias a este proceso.

Entre la lactancia directa y la transición a alimentos sólidos, una madre promedio pasa el equivalente a más de 91 días enteros alimentando a su bebé a lo largo de un año.

El tiempo dedicado a la lactancia no se limita únicamente al amamantamiento. Amamantar al bebé ocupa el 33 % del tiempo total, mientras que la extracción de leche consume casi una cuarta parte (22 %). La limpieza del hogar se toma el 16 % del tiempo de una mamá, el empaque de la leche un 15 % y la planificación de los horarios un 14 %.

En conjunto, estas tareas suman más de 23 horas a la semana, o casi 100 horas al mes. Debido a esta carga, el 40 % de las encuestadas considera que amamantar es uno de los aspectos más desafiantes de la maternidad, solo superado por la falta de sueño (47 %).

A pesar del esfuerzo, muchas madres enfrentan obstáculos para cumplir sus metas. Aunque en promedio planeaban amamantar durante 10 meses, el 28 % de las madres que ya concluyeron esta etapa no logró alcanzar su objetivo, amamantando únicamente alrededor de cinco meses.

Entre las principales razones para elegir la lactancia destacaron la salud del bebé (56 %) y el deseo de generar un vínculo más íntimo (43 %).

Sin embargo, una de cada seis madres admitió no sentirse preparada para comenzar. Las barreras fueron la baja producción de leche (51 %), el impacto en el bienestar mental y emocional (35 %) y el agotamiento físico (33 %). Esto provocó que el 53 % de las madres que no alcanzaron su meta sintieran decepción, un sentimiento que afectó con mayor fuerza a las madres primerizas (61 %).

Al final del proceso, el 73 % de las mujeres encuestadas afirmó sentirse agotada por la experiencia de la lactancia, enfrentando problemas como dolor de los senos (48 %), cansancio físico (39 %) y dificultades de agarre del bebé (33 %).

Ante esta carga emocional y física, las madres expresaron el deseo de contar con mayor apoyo de su pareja, tanto en las tareas del hogar (49 %) como en el ámbito emocional (46 %).