Jack Osbourne responde a las críticas sobre su aspecto físico tras la muerte de Ozzy Osbourne

Jack Osbourne, el hijo menor del fallecido Ozzy Osbourne, criticó los informes “descabellados” que circularon sobre su aspecto físico.

El exparticipante de realities, de 40 años, quien en noviembre formó parte de I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! en Reino Unido, respondió a las publicaciones que cuestionaban su peso y aseguraban que atravesaba problemas de salud.

“No puedo creer que tenga que hacer este maldito video”, expresó Jack en un video publicado en Instagram el miércoles. “Si veo otro artículo diciendo que estoy ‘enfermo’, que tengo ‘un peso muy bajo’ o que soy ‘Jack en plena crisis de salud’… Es una locura”.

Además, aseguró que no perdió peso desde que terminó de grabar el programa en Australia hace más de seis meses.

“Sigo pesando lo mismo”, afirmó. “La única diferencia es que me afeité la barba y me dejé este bigote espeluznante. Esa es toda la diferencia”.

open image in gallery Jack asistió al homenaje público realizado en 2025 en memoria de su padre, Ozzy Osbourne ( PA Archive )

Jack aclaró que no bajó de peso recientemente y explicó que lleva varios años atravesando un proceso gradual de cambio físico.

“He perdido peso de forma constante, aunque lenta, durante los últimos tres años y medio. Hace tres años y medio llegué a pesar cerca de 100 kilos y decidí hacer algunos cambios. Y los hice. ¿Qué tiene de malo?”, expresó.

Luego agregó: “Mido 1,74 y peso 70 kilos. Es un peso completamente saludable, ¿de acuerdo?”.

El hijo de Ozzy Osbourne también cuestionó el tratamiento mediático que recibió a lo largo de los años. “Tener que explicar esto me parece increíble. Durante toda mi vida, la prensa me atacó por tener sobrepeso. Y ahora que alcancé un peso saludable, me critican todavía más. ¡Que se jodan! Por eso nadie confía en la prensa”.

open image in gallery Jack es el hijo menor del fallecido rockero Ozzy Osbourne ( Getty )

Jack tenía 15 años cuando debutó en The Osbournes, el reality familiar de MTV que siguió durante cuatro temporadas la vida cotidiana de Ozzy y Sharon Osbourne junto a dos de sus hijos, Jack y Kelly. El programa llegó a su final en 2005, cuando él tenía 19 años, mientras que su hermana mayor, Aimee, decidió mantenerse alejada de la serie para preservar su privacidad.

Ozzy, el legendario músico británico conocido como el “Príncipe de las Tinieblas”, falleció el pasado julio a los 76 años a causa de un infarto, tras 43 años de matrimonio con Sharon Osbourne, exjurado de The X Factor.

Antes de su matrimonio con Sharon, el líder de Black Sabbath estuvo casado con Thelma Riley entre 1971 y 1982. Durante esa relación tuvo a sus hijos Jessica y Louis, y además adoptó a Elliot, hijo de Riley de una relación anterior.

Traducción de Leticia Zampedri