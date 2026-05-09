Jefe de la OMS supervisará la evacuación de pasajeros y tripulación del crucero con hantavirus

El director de la Organización Mundial de la Salud llegó a España el sábado para supervisar la evacuación de los más de 140 pasajeros y tripulantes de un crucero afectado por hantavirus que se dirigía a las Islas Canarias.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que se dirigiría a la isla española de Tenerife, frente a la costa de África occidental, junto con altos cargos del gobierno de España, “para supervisar el desembarco seguro de los pasajeros, los miembros de la tripulación y los expertos sanitarios”.

Se espera que el MV Hondius, de bandera holandesa, llegue a Tenerife en la madrugada del domingo. Tedros afirmó que, por el momento, nadie a bordo del crucero presentaba síntomas del virus.

“La OMS continúa monitoreando activamente la situación, coordinando el apoyo y los próximos pasos, y mantendrá informados a los Estados miembro y a la población al respecto. Por ahora, el riesgo para la población de las Islas Canarias y a nivel mundial sigue siendo bajo”, publicó en X.

La ministra española de Sanidad, Mónica García, anunció el viernes que viajaría a Tenerife con Tedros y con el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para coordinar el desembarco.

Los pasajeros estarán aislados

Tres personas han muerto desde el inicio del brote y cinco pasajeros que abandonaron el barco están infectados con hantavirus. Tanto Estados Unidos como Reino Unido enviarán aviones para evacuar a sus ciudadanos del crucero.

La responsable de los servicios de emergencia de España, Virginia Barcones, explicó que los pasajeros serán trasladados a una “zona completamente aislada y acordonada” una vez que desembarquen.

El hantavirus suele propagarse por la inhalación de excrementos de roedores contaminados y no se transmite fácilmente entre humanos. Pero la cepa de los Andes detectada en el brote del crucero podría propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Según una carta enviada por los ministros holandeses de Exteriores y de Sanidad al Parlamento el viernes por la noche, España ha activado el mecanismo de protección civil de la Unión Europea para que un avión de evacuación médica equipado para enfermedades infecciosas de alto riesgo permanezca en alerta.

En caso de que alguien enferme, el personal médico a bordo del barco informará a las autoridades españolas, y el avión de evacuación “será enviado a Tenerife para que la persona pueda ser trasladada rápidamente por vía aérea a territorio continental europeo”.

El gobierno holandés trabajará con las autoridades españolas y con la naviera para organizar la repatriación de los pasajeros y tripulantes del país lo antes posible tras la llegada a Tenerife, dependiendo de su estado de salud y de las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, indicó la carta. Quienes no presenten síntomas permanecerán en cuarentena domiciliaria durante seis semanas y serán vigilados por los servicios sanitarios locales.

Como el barco tiene bandera neerlandesa, Holanda podría alojar temporalmente a personas de otras nacionalidades y vigilarlas en cuarentena.

Los países se apuran para localizar a los pasajeros que desembarcaron

Las autoridades sanitarias de cuatro continentes estaban trabajando en la localización y monitoreo de más de dos docenas de pasajeros que desembarcaron antes de que se detectara el brote letal. También se apuraban para dar con otras personas que podrían haber estado en contacto con los pasajeros.

La OMS dijo el viernes que una azafata de un avión al que subió brevemente una pasajera del crucero infectado dio negativo en la prueba de hantavirus. Su posible infección había generado preocupación sobre el potencial de transmisibilidad del virus.

Ese negativo debería aliviar la preocupación de la población, afirmó Christian Lindmeier, portavoz de la OMS. “El riesgo sigue siendo absolutamente bajo”, expresó. “Esto no es un nuevo covid”.

El 24 de abril, casi dos semanas después de la muerte del primer pasajero a bordo, más de dos docenas de personas de al menos 12 países distintos abandonaron el barco sin que se realizara un rastreo de los contactos, según funcionarios holandeses y el operador del crucero.

No fue hasta el 2 de mayo cuando las autoridades sanitarias confirmaron por primera vez la presencia del hantavirus en un pasajero del barco, indicó la OMS.

La auxiliar de vuelo de KLM que dio negativo al virus trabajaba en un avión que viajaba de Johannesburgo a Ámsterdam el 25 de abril, y posteriormente enfermó.

La pasajera del crucero que estuvo brevemente a bordo de ese vuelo —una mujer holandesa cuyo esposo falleció en el barco— estaba demasiado enferma para continuar en el vuelo internacional hacia Europa y fue bajada en Johannesburgo, donde murió.

El servicio de salud pública holandés está realizando el rastreo de los contactos de los pasajeros que tuvieron contacto con la mujer enferma antes de que se bajara del avión.

Un británico y una española podrían estar infectados

Las autoridades sanitarias del Reino Unido dijeron el viernes que se sospecha que un tercer ciudadano británico que viajó en el crucero está infectado con hantavirus. La Agencia de Seguridad Sanitaria del país indicó que la persona está en la isla de Tristan da Cunha, un remoto territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur donde el barco hizo escala en abril. No se informó sobre su estado.

Por su parte, funcionarios sanitarios españoles reportaron el viernes que una mujer en la provincia de Alicante, en el sureste del país, presenta síntomas compatibles con una infección por hantavirus y está siendo sometida a pruebas.

La mujer viajó en el mismo vuelo que la holandesa que murió en Johannesburgo, dijo a reporteros el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Se ha confirmado que otros dos británicos que estaban en el barco tienen el virus. Uno está hospitalizado en Holanda y el otro en Sudáfrica.

Las autoridades en Sudáfrica trabajan para localizar los contactos de cualquier pasajero que se hubiera bajado antes del crucero. Se centran principalmente en un vuelo que salió el 25 de abril desde la remota isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, hacia Johannesburgo, el día después de que algunos pasajeros desembarcaran en la isla.

Algunos funcionarios estatales en Estados Unidos dijeron que estaban monitoreando a un pequeño número de residentes que estuvieron en crucero y ya estaban de vuelta en el país, así como a otras personas que pudieron haber tenido contacto con pasajeros del barco. Ninguno presenta síntomas. ___

Becatoros informó desde Esparta, Grecia. La periodista de The Associated Press Angela Charlton en París contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.