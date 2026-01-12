Cómo podrías estar utilizando la inteligencia artificial sin darte cuenta

La inteligencia artificial ya está profundamente integrada en los teléfonos inteligentes de los estadounidenses, aunque la mayoría no se dé cuenta.

Nueve de cada diez estadounidenses utilizan funciones con IA en sus teléfonos, pero solo el 38 % es consciente de ello.

Una nueva encuesta realizada por Samsung y Talker Research de 2.000 adultos reveló que el 51 % de los encuestados no creen que estén usando IA en sus teléfonos.

Sin embargo, al mostrarles una lista de funciones comunes, el 86 % admitió usar herramientas con IA a diario. Estas incluyen funciones cotidianas como las alertas meteorológicas, en las que confía el 42 %, el filtrado de llamadas (35 %), la autocorrección (34 %), los asistentes de voz (26 %) y el brillo automático (25 %).

La ​​IA también desempeña un papel cada vez más importante en la forma en que las personas capturan y reviven momentos, con un 19 % que afirma que funciones como el modo nocturno son esenciales para su fotografía y un 20 % que valora los recuerdos fotográficos generados por IA.

Los teléfonos inteligentes son cada vez más importantes tanto para el trabajo como para la productividad personal, impulsados en parte por estas herramientas de IA.

Uno de cada seis encuestados utiliza su teléfono para al menos 10 tareas relacionadas con el trabajo al día, mientras que el 38 % realiza un número similar de tareas personales diarias en su dispositivo.

A pesar de este uso constante, muchas personas aún están descubriendo lo que sus dispositivos pueden hacer. Si bien la persona promedio usa regularmente solo alrededor de la mitad de las aplicaciones de su teléfono, el 57 % confía en poder explicar qué hace cada función, la use o no.

En cuanto a los usos más directos de la IA, los estadounidenses recurren a ella tanto para obtener ayuda práctica como creativa.

Alrededor de un tercio de los encuestados dijo que usa IA para ayudar con las solicitudes de empleo, mientras que otros la utilizan para generar ideas o para organizar mejor las tareas.

Algunos usan la IA de formas más lúdicas, pidiéndole que les ayude a cocinar, escribir letras de canciones o responder preguntas aleatorias por entretenimiento.

Entre quienes inicialmente no creían usar IA, pero luego se dieron cuenta de que sí, el 25 % dijo que descubrir lo integrada que ya está en su vida diaria les hizo sentir más positivos con respecto a la inteligencia artificial.

En promedio, los encuestados creen que quedan unos tres años de uso tradicional del teléfono antes de que la IA cambie significativamente la forma en que las personas interactúan con sus dispositivos, y uno de cada cinco piensa que ese cambio podría ocurrir en menos de un año.