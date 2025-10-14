El exesposo de Britney Spears, Kevin Federline, ha afirmado que la cantante de 'Toxic' veía dormir a sus dos hijos con un arma blanca en la mano.

Federline (47) fue el segundo marido de Spears, con quien estuvo casado de 2004 a 2007. Los dos se enzarzaron en una larga batalla por la custodia de sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19), que terminó en 2008 después de que Spears sufriera un colapso mental y fuera ingresada en un centro psiquiátrico de cuidado involuntario, lo que dejó a Federline con la custodia exclusiva. En febrero de ese año, Spears entró en una tutela con su padre, Jamie Spears, que tomó el control total de sus bienes.

En un extracto obtenido por The New York Times deYou Thought You Knew, libro autobiográfico de Federline próximo a publicarse, el bailarín y rapero recuerda su versión de las desavenencias entre él y la cantante de 'Circus', incluidos los arrebatos de ira de ella hacia el final de su matrimonio, y la razón por la que sus hijos no querían volver a casa de su madre.

“A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie en silencio en la puerta, mirándoles dormir —'Oh, ¿estás despierto?'— con un cuchillo en la mano”, escribió Federline sobre sus hijos en un extracto obtenido por el New York Times. Añadió: “Luego ella se daba la vuelta y se iba sin dar explicaciones”.

“Con la noticia del libro de Kevin, una vez más él y otros se están beneficiando de ella, y tristemente llega después de que terminara la obligación financiera de Britney con Kevin”, dijo un representante de Spears a The Independent, y continuó: “Lo único que le preocupa a Britney son sus hijos, Sean Preston y Jayden James, y su bienestar durante este sensacionalismo. Ya describió su proceso en sus memorias”.

Federline y Spears estuvieron casados de 2004 a 2007 ( Getty Images )

En los años transcurridos desde el divorcio de Spears y Federline, parecía que ambos compartían amigablemente la crianza de sus hijos cuando se les veía en sus partidos de fútbol y fútbol americano. Federline se casó con Victoria Prince, con la que comparte a sus hijas Jordan Kay (14) y Peyton Marie (11).

En 2018, las cosas dieron un giro cuando Federline solicitó a Spears aumentar el pago de la manutención de sus hijos a de 20.000 dólares al mes. Tras meses de discusiones en los tribunales, Federline rechazó la propuesta de manutención de Spears y, en su lugar, duplicó su petición hasta los $40.000 mensuales.

Finalmente, se llegó a un acuerdo entre ambas partes en septiembre de 2018, en el que Spears aumentó sus pagos de manutención a Federline de $20.000 a $35.000 al mes.

En medio de la crisis de salud de su padre y la continua angustia emocional, Spears se internó voluntariamente en un centro de tratamiento de salud mental en 2019. Tras conocer la noticia, el abogado de Federline, Mark Kaplan, dijo al programa Entertainment Tonight: “Kevin elogia a Britney por reconocer que necesita dar un paso atrás y por estar tomando las medidas razonables para afrontar su situación de forma responsable. Desea lo mejor a todo el mundo”.

Ese mismo año, Federline obtuvo el 70 % de los derechos de custodia, dejando a Spears con el 30 %.

Después de años con su padre en control de sus finanzas y su vida personal, Spears finalmente obtuvo la libertad de su tutela en noviembre de 2021. La cantante dio un impactante testimonio en la audiencia sobre su tutela ese mes de junio, donde habló por primera vez sobre su experiencia, pidiendo que los implicados “fueran a la cárcel”.

Tras el testimonio, Federline expresó su apoyo a la cantante, diciendo que “solo quiere lo mejor para ella porque cuando se consigue lo mejor para ella, es lo mejor para sus hijos”.

You Thought You Knew saldrá a la venta el 21 de octubre.

Traducción de Sara Pignatiello