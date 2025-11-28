Gen A: comprender la psicología de la primera generación totalmente digital

La generación alfa es la generación más numerosa de la historia. Con un total de 2.000 millones de niños, abarca a todos los que actualmente tienen entre 0 y 15 años, es decir, los nacidos entre 2010 y 2025.

Esta es la primera generación totalmente nativa digitalmente, y muchos niños que ya alcanzan niveles sin precedentes de alfabetización digital. Se prevé que se convertirán en la generación más culta de la historia: se espera que el 90 % termine la enseñanza secundaria en todo el mundo, frente al 80 % de la generación Z.

Sin embargo, los niños de la generación alfa también heredan un mundo cada vez más precario, caracterizado por la incertidumbre mundial, la escasez de vivienda y el cambio climático. Es un cambio tan radical que esta generación toma su nombre de la primera letra del alfabeto griego, a diferencia de las generaciones X, Y y Z, cuyas letras proceden de nuestro propio alfabeto (latino).

Como psicólogos del desarrollo, podríamos preguntarnos qué significa este nuevo mundo para el desarrollo psicológico del gen alfa. ¿Cómo puede influir en sus experiencias, intereses y valores?

Un buen punto de partida es fijarse en sus padres: los millennials (gen Y). De estos treintañeros y cuarentones, los gen alfa heredan el apoyo a valores como la inclusividad, la adaptabilidad y la confianza digital, pero también la tendencia en algunos ámbitos a boicotear a las personas cuyas palabras o acciones se consideran ofensivas.

Los millennials también declaran tener peor salud mental que las generaciones anteriores y, al menos en muchos países occidentales, se enfrentan en cierto modo a una situación financiera más difícil.

Enfrentarse a esta adversidad puede significar que los padres de la generación de millennials están en una posición privilegiada para desarrollar la resiliencia de sus hijos. Resulta alentador que los padres de la generación milenial muestren niveles sin precedentes de compromiso con la crianza y desafíen los estereotipos de género.

Por otra parte, los padres estresados suelen tener dificultades para hacer frente a las tareas cotidianas, mientras que sus hijos pueden presentar problemas de comportamiento, como agresividad, y dificultades emocionales, como retraimiento social y ansiedad.

La tecnología también introdujo retos, ya que los millennials adoptaron ampliamente los dispositivos personales. Aproximadamente la mitad de los padres del Reino Unido dicen ser adictos a sus teléfonos, por ejemplo.

Las distracciones de los dispositivos digitales pueden dificultar la crianza de los hijos. Esta “tecnoferencia” se asocia de nuevo a problemas de comportamiento infantil, que podrían tener repercusiones en una instancia posterior de la vida.

Un reto tecnológico adicional que experimentan los gen alfa es el sharenting, en el que los padres comparten fotos y videos de ellos en Internet, a veces de forma excesiva o inapropiada. Carecemos de datos fiables sobre la magnitud y las repercusiones de esta tendencia, por lo que los investigadores necesitan urgentemente informar sobre los riesgos.

Los propios retos de los millennials con la tecnología pueden, al menos, ponerlos en una mejor posición para ayudar a sus hijos a navegar por cosas como el tiempo frente a la pantalla y las redes sociales. El mundo digital actual también significa que los padres de la generación alfa tienen a su alcance una enorme cantidad de información sobre la crianza de los hijos, así como acceso a foros y comunidades digitales de crianza, lo que puede reducir los sentimientos de estrés y aislamiento. Los psicólogos y profesionales de la salud actuales también pueden ofrecer a los padres una orientación rigurosa basada en pruebas.

La inmersión digital de la generación alfa

El mundo digital amplió la exposición de la generación alfa a las ideas y prácticas culturales de sus iguales y de otros adultos. Entonces, aunque es probable que algunos pasen más tiempo viviendo en casa que las generaciones anteriores, en realidad pueden ser menos susceptibles a la influencia de los padres. Esto podría ser liberador, pero también presenta nuevos riesgos.

Ya vimos cómo las redes sociales pueden exacerbar la presión de grupo e introdujeron el ciberacoso. Las tendencias de los influencers corren el riesgo de inculcar ideales de imagen corporal poco realistas, que pueden contribuir a la dismorfia corporal.

El uso excesivo de videojuegos puede provocar privación de sueño, reducción de la actividad física y deterioro del rendimiento escolar. Puede que la creciente disponibilidad de juegos de realidad virtual haga que estos riesgos sean más pronunciados para la generación alfa.

Dicha generación también corre el riesgo de estar más expuesta a contenidos potencialmente nocivos, como pornografía o sitios que promueven la autolesión o los trastornos alimentarios. Aunque puede que no sean tan crédulos como se suele suponer, los niños pequeños suelen carecer de estrategias eficaces para identificar la información fidedigna, lo que les expone a más riesgos que los adultos.

En 2010, el antropólogo cognitivo Dan Sperber acuñó la expresión “confianza epistémica” para describir la idea de que vemos a los demás como fuentes fiables de información. Crecer rodeado de desinformación puede llevar a los jóvenes a adoptar la postura contraria, la desconfianza epistémica, con posibles consecuencias negativas como la depresión y la ansiedad, por ejemplo.

El espacio digital no es del todo negativo para el desarrollo psicológico de los niños. Es mucho más fácil para los gen alfa acceder a información en línea sobre salud mental, así como a apoyo psicológico profesional, al tiempo que participan en comunidades virtuales.

La tecnología también ofrece un acceso mucho mayor a los recursos y herramientas educativos, algo que la IA puede aumentar. Incluso hay pruebas incipientes de que la IA puede mejorar los resultados del aprendizaje y aumentar la motivación de los estudiantes, por ejemplo. El gran reto será democratizar el aprendizaje sin sucumbir a los efectos adversos sobre las capacidades cognitivas humanas de depender excesivamente de la IA para escribir y pensar.

Una diversidad de experiencias

En medio de todo esto, es importante recordar que el desarrollo psicológico del gen alfa no sigue una trayectoria monolítica.

La pandemia puso de relieve y agravó la desigualdad en muchos ámbitos de la vida de los niños, desde la educación hasta la estabilidad en el hogar. Para algunos alfas de la generación anterior, el cierre de escuelas y la enseñanza en línea dejaron secuelas a largo plazo, como demuestra el aumento del absentismo escolar en muchos países, que parece difícil de revertir.

El cierre de escuelas durante la pandemia supuso la pérdida de un espacio seguro para los niños que podían correr el riesgo de sufrir abandono o malos tratos en sus casas. Una de las consecuencias fue el aumento global de la violencia contra los niños. Incluso los alfas más jóvenes que no nacieron en esa época pueden verse afectados indirectamente por las experiencias de sus hermanos y hermanas mayores.

En términos más generales, la experiencia será muy diferente según dónde vivan los miembros del gen alfa. Por ejemplo, en Asia oriental la bajísima fecundidad provocó el vaciado de las aulas, mientras que los niños de familias más pequeñas soportan una mayor presión académica por parte de los padres. Comprender las experiencias de los niños del sur global es especialmente importante, entre otras cosas, porque representan la mayoría de la generación alfa.

El género también afectará de nuevas maneras a la forma en que esta generación experimenta el mundo. Por ejemplo, los chicos parecen más propensos a la adicción a los juegos, mientras que las chicas son más propensas a la adicción a las redes sociales. Las chicas también afirman ver más contenidos en línea que crean presión sobre la apariencia, mientras que los chicos son más propensos a ver información errónea, que sin duda promueve a veces opiniones potencialmente perjudiciales sobre la masculinidad y las mujeres.

About the authors Claire Hughes es profesora de Psicología y directora adjunta del Centro de Investigación Familiar de la Universidad de Cambridge, George Gillett es investigador clínico de la Universidad de Cambridge y Luke McGuire es profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Exeter.

¿Qué opina el gen alfa de este nuevo mundo? A pesar de los temores de los adultos sobre su exposición a la misoginia, la xenofobia y la polarización, los niños de hoy se preocupan por una amplia gama de cuestiones progresistas. Entre ellos figuran la desigualdad de recursos, la sexualidad, la justicia climática y los derechos de los animales.

Podría tratarse de un idealismo juvenil que se desvanecerá en la edad adulta. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que los millennials suelen expresar valores que difieren de las generaciones precedentes.

También comprobó que la generación alfa inculca actitudes proambientales a sus padres. Por tanto, es probable que al menos algunos de estos valores progresistas perduren y se extiendan a la sociedad en general.

Traducción de Olivia Gorsin