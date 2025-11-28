Erika Kirk ha revelado que estaba “rezando a Dios” para quedar embarazada cuando su esposo, el activista conservador Charlie Kirk, fue asesinado en septiembre.

“Queríamos tener cuatro hijos”, dijo Kirk (37), en una entrevista con la presentadora Megyn Kelly emitida el 24 de noviembre. Añadió: “Y yo estaba rezando a Dios por estar embarazada cuando lo asesinaron”.

La pareja, que ya compartía una hija de tres años y un hijo de uno, estaba “muy ilusionada por ampliar la familia”, según afirmó Kirk.

“Me dije: 'Oh, Dios mío, esa hubiera sido la bendición definitiva de esta catástrofe'”, dijo sobre tener otro bebé.

La actual líder de Turning Point USA, organización que dirigía su esposo, dijo que ahora anima a las parejas jóvenes a no esperar para tener hijos.

open image in gallery Erika Kirk dijo que rezó para estar embarazada de Charlie Kirk cuando fue asesinado ( Getty )

open image in gallery Erika y Charlie Kirk tuvieron un hijo y una hija juntos ( Instagram )

“Especialmente si eres una mujer joven, no lo pospongas. Siempre puedes tener una carrera, siempre puedes volver a trabajar. Nunca se puede volver a tener hijos”, afirmó. Continuó: “Y crecen tan deprisa y tan rápido. Yo estaba rezando por eso. Los dos lo hacíamos”.

Charlie Kirk (31) fue asesinado a tiros en Utah, EE. UU., mientras hablaba ante estudiantes universitarios en la Universidad de Utah Valley durante un acto de Turning Point USA, su organización juvenil conservadora. Su presunto asesino, Tyler Robinson, fue detenido al día siguiente y acusado de asesinato.

Aunque los Kirk optaron por mantener los rostros de sus hijos fuera de Internet, Erika ha hablado de cómo sus hijos han afrontado la pérdida de su padre. Dijo que, tras llegar a casa después de escoltar el féretro de su marido de vuelta al estado de Arizona, su hija le preguntó: “¿Dónde está papá?”.

“Le dije: ‘Nena, papá te quiere mucho. No te preocupes. Está de viaje de trabajo con Jesús para poder comprarte arándanos’”, contó que le dijo entonces a su hija.

El mes pasado, al recibir la Medalla de Honor Presidencial en nombre de su difunto marido en una ceremonia celebrada en la Rosaleda de la Casa Blanca, Kirk leyó un mensaje de cumpleaños de su hija a Charlie Kirk.

Luchando contra las lágrimas, leyó en voz alta: “Feliz cumpleaños papá, quiero regalarte un peluche. Quiero comerme un cupcake con helado y quiero que vengas a casa para darte una sorpresa de cumpleaños. Te quiero”.

Erika y Charlie Kirk se casaron en mayo de 2021 tras conocerse en Nueva York en 2018.

Tras la muerte de su esposo, Kirk fue nombrada nueva líder de Turning Point USA y se comprometió a continuar la labor de Charlie para honrar su legado.

“Si antes pensaban que la misión de mi marido era poderosa, no tienen ni idea de lo que viene”, dijo Kirk durante la retransmisión del pódcast conmemorativo de su marido. Agregó: “No tienen ni idea de lo que se acaba de desatar en todo este país”.

Traducción de Sara Pignatiello