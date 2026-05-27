Gayle King admite que le molestó mucho el rumor de que ella y Oprah Winfrey eran pareja

La personalidad de televisión Gayle King ha confesado que los rumores sobre su relación sentimental con su amiga íntima, Oprah Winfrey, llegaron a resultarle profundamente perturbadores.

La también periodista y autora (71) abordó las especulaciones que circulan desde hace décadas sobre su amistad con Winfrey durante el episodio del miércoles del pódcast Call Her Daddy de Alex Cooper.

“Hay gente que ha llegado a decir cosas como: ‘Es imposible que esto no sea una relación romántica’”, dijo Cooper, refiriéndose a Winfrey y King, y preguntó: “Dime qué se siente haber tenido que lidiar con esos titulares y esos rumores”.

“Bueno, eso solía molestarme mucho. En ese entonces, estaba recién divorciada. El National Enquirer publicó un artículo sobre que esa era la razón del divorcio, y que éramos homosexuales en secreto”, respondió la presentadora del programa CBS Mornings, quien se separó de su exesposo William Bumpus en 1993.

“Primero, si fuéramos lesbianas, lo diríamos porque, créanme, no tiene nada de malo. Simplemente, prefiero a los hombres”, continuó King.

open image in gallery Gayle King dijo que Oprah Winfrey quería “dejar en paz” los rumores sobre su posible relación sentimental ( Call Her Daddy / Getty Image )

King relató que en aquel momento le había pedido a Winfrey que desmintiera los rumores, diciéndole: “Tienes que decir algo en tu programa porque ya me cuesta bastante conseguir una cita un sábado por la noche, y ahora la gente piensa que soy lesbiana”.

Sin embargo, la fundadora de la cadena Oprah Winfrey Network argumentó que era mejor “dejarlos en paz” en lugar de decir algo.

“Bueno, para ti eso tiene sentido, tú tienes a alguien; pero yo no”, recordó King haberle respondido a Winfrey, quien lleva 40 años saliendo con el empresario Stedman Graham.

Tras reiterar que los rumores sobre su relación sentimental “solían molestarle mucho”, King afirmó que ya no se sentía así.

“Incluso hoy, todavía hay gente que lo sugiere. No me importa. He llegado a un punto en mi vida en el que muy pocas cosas me afectan. Y menos aún las redes sociales, que son un acelerador de odio”, explicó.

open image in gallery Gayle King (izquierda) y Oprah Winfrey se conocieron en 1976, cuando ambas trabajaban en la cadena WJZ-TV de Baltimore, Maryland, EE. UU. ( Getty Images )

“Mientras me sienta bien con lo que hago, la gente a la que respeto y en la que confío lo aceptará. Si alguien cuya opinión valoro me dice ‘quizás no deberías haber hecho eso', me lo tomaré en serio. De lo contrario, te vuelves loca. Así que ahora, la verdad, me da igual”, añadió.

Las dos presentadoras de televisión se conocieron en 1976 mientras trabajaban en la cadena WJZ-TV en Baltimore, Maryland, EE. UU. Winfrey era copresentadora en ese entonces, y King era asistente de producción. Casi 10 años después, King hizo su primera aparición en The Oprah Winfrey Show para un segmento sobre amistades entre celebridades.

En otra parte del episodio de Call Her Daddy, le preguntaron a King qué opinaba de que los críticos la retrataran como una rival de Winfrey debido a sus trayectorias profesionales similares.

“Siempre digo que nunca me veo a su sombra: me veo a su luz, y lo digo en serio”, dijo la editora general de Oprah Daily sobre su amiga, y concluyó: “Jamás he pensado: ‘Dios, ojalá pudiera ser como ella. Creo que puedo hacer lo que ella hace’, porque no creo eso”.

Traducción de Sara Pignatiello