Victoria Beckham afirma que pasó la mayor parte de su vida sin gustarle su aspecto

Según una reciente entrevista, todo el mundo se siente inseguro a veces, incluso Posh Spice.

Victoria Beckham, de 52 años, habló abiertamente sobre cómo el envejecimiento cambió su relación con la inseguridad y la imagen corporal en una entrevista con The Times publicada el miércoles.

“Pasé toda mi vida sintiendo que no soy lo suficientemente buena”, declaró la magnate de la moda al periódico británico. “Siempre fui muy transparente al respecto. Lo mejor de hacerse mayor es que te importa mucho menos lo que piensen los demás. Ahora puedo controlar mi propia narrativa”.

Reiteró: “Pasé la mayor parte de mi vida sintiendo que no soy lo suficientemente buena y sin gustarme mi aspecto”.

Tras una carrera que incluyó ser una estrella del pop internacional con las Spice Girls, diseñar su propio imperio de la moda y lanzar una marca de belleza, la madre de cuatro hijos dice que ahora prioriza sentirse lo mejor posible.

open image in gallery Victoria Beckham habló abiertamente sobre la inseguridad que sintió a lo largo de su vida ( Getty )

“Solo quiero ser la mejor versión de mí misma”, dijo la excantante. “Quiero estar sana, quiero estar en forma y eso es todo. No me obsesiono demasiado con eso”.

Beckham reveló además que ahora entrena más duro que cuando tenía 20 o 30 años.

“El hecho de ser mayor no significa que tengas limitaciones en lo que puedes hacer”, dijo. “Puedes lograr grandes cosas a medida que envejeces”.

En otra parte de la entrevista, la diseñadora habló sobre su enfoque de crianza para sus cuatro hijos con el ex futbolista David Beckham , de 51 años: Brooklyn, de 27, Romeo, de 23, Cruz, de 21 y Harper, de 14.

open image in gallery Victoria y David Beckham tienen cuatro hijos ( PA Archive )

“Hay una gran diferencia entre apoyar a los niños en lo que quieren hacer y obligarlos”, dijo. “Lo único que hicimos con todos los niños es apoyarlos, ayudarlos y animarlos”.

Estas declaraciones se producen después de que su sonada ruptura con Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, acaparara los titulares a principios de este año cuando Brooklyn acusó a sus padres de intentar controlar su vida en aras de la imagen de su familia.

Beckham también habló sobre su enfoque de la maternidad en su aparición en el podcast Aspire with Emma Grede a principios de este mes e insistió en que no era una “madre controladora”.

“En definitiva, queremos que los niños sean trabajadores y amables”, dijo en el programa. “Creo que siempre quise ser la mejor madre posible y cuidar de mis hijos, pero siento que parte de mi labor fue ayudarlos a desarrollar todo su potencial. Que descubran cuál es su propósito en la vida”.

Traducción de Olivia Gorsin