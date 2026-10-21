Más de la mitad de los estadounidenses han vivido una ‘pérdida de identidad’

Más de la mitad de los estadounidenses han sentido una “pérdida de identidad”, según un estudio reciente.

La encuesta de 2.000 estadounidenses preocupados por su apariencia encontró que el 56 % ha vivido una “pérdida de identidad” en algún momento de su vida.

Los principales detonantes fueron los cambios de peso, ya sea aumento o pérdida (39 %), los grandes logros de la vida, como casarse o divorciarse (37 %), y los cambios asociados al envejecimiento (31 %).

Quienes la han vivido dicen que el cambio se sintió 25 % interno y 75 % externo, y duró seis años en promedio.

Encargado por Revance y realizado por Talker Research, el estudio incluyó a 1.402 estadounidenses que usan o han usado un GLP-1.

Sus principales motivos fueron bajar de peso (32 %), sentirse más seguros y cómodos con su cuerpo (31 %) y mejorar su bienestar mental y emocional (30 %).

La gran mayoría de los usuarios que atravesaron un cambio de identidad (83 %) lo vincula de algún modo con el medicamento: el 67 % dice que la pérdida de identidad ocurrió antes de usarlo y el 24 %, después.

Entre quienes usan actualmente un GLP-1, el 61 % dice que el cambio aún está en curso, frente al 39 % de quienes nunca lo han usado.

Los resultados también apuntan a vacíos en la educación sobre estos medicamentos. Los usuarios recibieron más información sobre cambios de ánimo (24 %), recuperación del peso al suspender el tratamiento (23 %) y cambios en su relación con la comida (22 %), pero el 80 % no recibió información sobre la posible pérdida de masa muscular, y el 81 % no fue informado sobre los efectos gastrointestinales ni la pérdida de volumen facial.

Aunque el 68 % de los usuarios volvería a tomar la decisión de usar el medicamento sabiendo lo que sabe ahora, el 72 % admite que ya no se reconoce en el espejo tras usarlo, para bien o para mal.

Para ayudarse con estos cambios, el 66 % se ha hecho tratamientos o procedimientos estéticos para volver a verse como antes. Entre quienes sufrieron una pérdida de identidad, la recuperación incluyó mejorar su salud en general (33 %), pasar más tiempo con sus seres queridos (33 %) y probar nuevos pasatiempos (30 %).

“La identidad es algo profundamente personal, y estos hallazgos muestran cuántas personas están atravesando en silencio un cambio en cómo se ven a sí mismas”, dijo Jessie Vallejo, directora de marketing de Revance. “Lo que más nos llamó la atención fue la poca información que reciben los pacientes sobre el panorama completo de posibles cambios, incluida la evolución de su apariencia”.