Advertencia: spoilers de la temporada 3 de Euphoria

Euphoria desplazó por completo nuestra habitual “angustia de los domingos”; ahora, en lugar de pensar en Coachella, toda la atención está puesta en cómo Cassie y Nate llegaron hasta este punto.

Para quienes aún no están al día, la tercera temporada se sitúa cinco años después de los eventos de la segunda y muestra a este grupo de amigos disfuncionales lejos de East Highland.

En este nuevo escenario, Rue (Zendaya) vuelve a quedar atrapada en deudas relacionadas con las drogas; Jules (Hunter Schafer) lleva una vida acomodada como sugar baby; Maddy (Alexa Demie) trabaja como representante de talentos; y Lexi (Maude Apatow) intenta abrirse camino en Hollywood.

Sin embargo, una de las tramas centrales gira en torno a Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi), quienes, contra todo pronóstico, están a punto de llegar al altar, aunque su relación siga generando dudas entre quienes los rodean.

open image in gallery Sydney Sweeney en la tercera temporada de 'Euphoria' de HBO ( HBO )

Mientras Nate proyecta grandes planes para su empresa de construcción en crisis, Cassie opta por una vía más lucrativa para financiar la boda de 50.000 dólares que imagina: OnlyFans.

Para disgusto de su prometido, la joven, que ahora adopta un rol de ama de casa convertida en cam girl, aparece en los primeros episodios interpretando una serie de personajes (entre ellos, un perro y un bebé) en un intento por captar atención en su página para adultos, una decisión que generó fuerte controversia entre los fans.

Este contraste se convierte en una fuente constante de tensión en la pareja, y tanto dentro como fuera de la pantalla surge la misma pregunta: ¿cómo una relación tan inestable llegó tan lejos?

Sin embargo, según especialistas en relaciones, no se trata de un caso aislado. Este tipo de dinámicas responde a lo que se describe como la “ilusión de progreso en la pareja”, un patrón en el que caen muchas personas; de hecho, cerca del 20 % de los compromisos termina rompiéndose cuando la situación alcanza un punto límite.

En el caso de Cassie y Nate, las señales de alerta que ya estaban presentes en la secundaria siguen intactas. Ahora bien, el anillo, la casa y una fecha de boda funcionan como pruebas de que la relación “avanza”, aunque en realidad solo encubren un problema mucho más profundo.

open image in gallery Jacob Elordi interpreta a Nate Jacobs ( HBO )

“La lógica de medir una relación por las etapas cumplidas es una ilusión: aparece cuando las parejas usan la acumulación de hitos como sustituto de evaluar si realmente funciona. En ese sentido, el anillo, la casa y la fecha de la boda operan como formas de evasión más que como señales de amor o de éxito”, explica Robyn Alesich, casamentera y experta en relaciones de Sister Wives. “Ocurre con más frecuencia de lo que muchos creen. En una relación sana, los hitos surgen de una ilusión compartida por el futuro; en cambio, cuando domina esta lógica, responden a la ansiedad, a conflictos no resueltos y a la necesidad de justificar el tiempo invertido”.

“No es algo exclusivo de Cassie y Nate”, añade. “Veo este patrón a menudo en parejas que están al borde de una ruptura y, en lugar de tener una conversación honesta, avanzan con decisiones como reservar el lugar de la boda”.

Además, advierte que este mecanismo resulta difícil de detectar porque esa escalada puede dar la impresión de que todo mejora, aunque ese efecto rara vez se sostiene en el tiempo. Desde afuera, un compromiso saludable y otro atravesado por esta dinámica pueden parecer iguales; sin embargo, en la intimidad se viven de forma muy distinta, y a muchas personas les cuesta reconocerlo.

Entre las señales de alerta aparecen los conflictos que preceden a esos grandes pasos: por ejemplo, comprometerse después de una etapa especialmente tensa o notar que la emoción se disipa a los pocos días. En la mayoría de los casos, las parejas no evitan de manera consciente esas conversaciones incómodas, pero sí dejan de lado dudas persistentes o preguntas sin resolver frente al impulso de ese nuevo elemento que parece prometedor.

En el caso de Cassie, la duda central pasa por saber si Nate realmente la eligió a ella o si, en el fondo, terminó siendo la única opción disponible tras su historia con Maddy.

Con seis episodios aún por delante, todavía quedan varios momentos clave antes de saber si la historia se encamina hacia algo parecido a un final feliz.

La temporada 3 de Euphoria ya está disponible en HBO.

Traducción de Leticia Zampedri