Popular aeropuerto español cerrará por un mes y se cancelarán todos los vuelos

Un conocido aeropuerto español cerrará sus puertas durante cinco semanas esta primavera para llevar a cabo trabajos de construcción en sus pistas.

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, en el norte de España, permanecerá cerrado del 23 de abril al 27 de mayo por obras de repavimentación de la pista.

Durante este período, el aeropuerto permanecerá cerrado a todo el tráfico aéreo y no se realizarán despegues ni aterrizajes.

La compañía operadora del aeropuerto, Aena, declaró: “Si tiene alguna pregunta sobre el estado de su vuelo, cambios de horario o posibles cambios de reserva, le recomendamos que se ponga en contacto con su aerolínea”.

El aeropuerto cercano a Santiago de Compostela es el aeropuerto con mayor tráfico de Galicia y el segundo con mayor tráfico del norte de España.

Varias aerolíneas operan vuelos desde este centro de aviación, entre ellas British Airways, Ryanair y Vueling, y se prevé que cientos de viajes se vean afectados durante las vacaciones de mayo.

En otras partes de España, los turistas se enfrentan a graves retrasos debido a la huelga “indefinida” del personal de los aeropuertos en todo el país.

Desde el 30 de marzo, el personal de tierra mantiene una huelga en 12 aeropuertos importantes, entre ellos los de Barcelona, Madrid, Alicante, Palma, Ibiza, Málaga y las Islas Canarias.

Los empleados de dos empresas de servicios aeroportuarios, Groundforce y Menzies, están en paro debido a una disputa salarial en curso.

Aena informó en un comunicado: “El personal de tierra ha convocado una huelga indefinida a partir del 30 de marzo. Se producirán paros parciales los lunes, miércoles y viernes en tres franjas horarias: de 5:00 a 7:00 a. m., de 11:00 a. m. a 5 p. m., y de 10:00 p. m. a medianoche”.

“Por favor, póngase en contacto con la aerolínea para conocer el estado de su vuelo”, concluye el comunicado.

Traducción de Sara Pignatiello