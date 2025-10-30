¿Por qué más estadounidenses buscan ayuda profesional en cuanto sus impuestos?

Para cuando los estadounidenses llegan a los 29 años, muchos buscan una deducción fiscal en más de un sentido.

Una nueva encuesta de 2.000 estadounidenses reveló que el 37 % comienza a buscar ayuda profesional de impuestos antes de cumplir los treinta años.

A medida que la situación financiera se vuelve más compleja con la edad, muchos optan por delegar sus responsabilidades fiscales a los profesionales.

Según el estudio realizado por TaxSlayer Pro y Talker Research, el 23 % acude a profesionales porque ha comenzado a invertir, mientras que el 22 % admite que ya no tiene el tiempo ni la energía para gestionar sus propias declaraciones de impuestos.

Los hitos de la vida también influyen considerablemente en la decisión de buscar ayuda: el 21 % afirmó que casarse los impulsó a contratar a un preparador, y el 15 % mencionó la compra de una vivienda.

La principal motivación, compartida por el 69 % de los encuestados, es simplemente confiar en alguien con más conocimientos sobre el proceso.

Otro 41 % indicó que espera que un profesional pueda conseguirles una mayor devolución de impuestos. Esa confianza parece bien fundada: el 96 % de quienes recurren a profesionales afirmaron sentirse más seguros al presentar su declaración de impuestos.

Aun así, la opción de hacerlo uno mismo sigue siendo popular. El 63 % de los contribuyentes continúa presentando su declaración por sí mismo, principalmente para ahorrar dinero (61 %).

Otros lo hacen porque les resulta fácil de entender (41 %), siempre lo han hecho ellos mismos (39 %) o consideran que su situación fiscal es sencilla (32 %).

Sin embargo, incluso entre quienes presentan su declaración por sí mismos, el 53 % afirmó que consideraría contratar a un profesional en los próximos dos años, especialmente si su situación financiera se complicara (55 %), si cambiaran las leyes fiscales (27 %) o si gestionar sus impuestos simplemente se volviera demasiado difícil (25 %).

La encuesta también puso de relieve la creciente complejidad de la vida laboral. El 63 % de los encuestados trabajan a tiempo completo o parcial, y otro 8 % dirige su propio negocio.

El 26 % de los estadounidenses que trabajan afirmó obtener ingresos de múltiples fuentes, lo que a menudo conlleva un proceso fiscal más complejo.

Entre los trabajadores autónomos, el 48 % ha buscado asesoramiento fiscal profesional para aprender a gestionar las finanzas de su negocio, determinar las deducciones, presentar los formularios correctos, solicitar préstamos y separar los gastos personales de los empresariales.

“Los grandes hitos de la vida, como casarse o comprar una casa, pueden hacer que la declaración de la renta resulte abrumadora”, dijo Richard Marshall, director de ventas de TaxSlayer Pro. “Es entonces cuando los preparadores profesionales marcan la diferencia, simplificando el proceso y ayudando a las personas a tener la seguridad de que obtendrán el mejor resultado posible”.