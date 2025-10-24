Por qué los estadounidenses están insatisfechos con su cuerpo

Los estadounidenses piensan negativamente sobre su cuerpo un promedio de cuatro veces al día.

Una nueva encuesta realizada por Talker Research para Eden Health reveló que el 69 % de los adultos afirmaron que lo primero que ven en el espejo es algo que quieren arreglar.

En promedio, los encuestados afirmaron sentirse completamente incómodos consigo mismos la mitad del tiempo.

Esta insatisfacción persistente se refleja en la vida cotidiana. El 15 % de los estadounidenses afirmaron evitar situaciones sociales debido a cómo se siente con su cuerpo, mientras que el 63 % cree que finalmente disfrutaría de usar la ropa que le encanta si se sintiera más seguro físicamente.

La mitad de los encuestados dijeron que se sentirían más seguros en fotos o en situaciones sociales si simplemente pudieran sentirse bien consigo mismos.

El peso sigue siendo la principal fuente de inseguridad para muchos y el 38 % afirma que es la parte de su cuerpo que más les incomoda. Sin embargo, incluso los intentos de cambio suelen generar frustración: el 60% afirmó haber perdido peso solo para luego recuperarlo y el 13 % admitió npesoo haber visto ningún resultado.

Las consecuencias emocionales son significativas: el 56 % declaró sentirse frustrado, el 47 % desanimado y el 31 % afirmó que el recuerdo de intentos fallidos pasados le impide volver a intentarlo.

Las barreras prácticas también obstaculizan el progreso. El 26 % de los encuestados afirmaron que el costo les impide buscar el cambio, mientras que el 21 % desconoce qué funciona realmente y el 20 % carece de tiempo o energía. El 23 % afirmó simplemente no saber por dónde empezar.

A medida que las personas comienzan a replantearse el verdadero significado del bienestar duradero, el enfoque se está desplazando de las soluciones rápidas a la atención a largo plazo.

El 52 % de los encuestados dijeron que mantener la pérdida de peso les importa más que la rapidez con la que se produce, una señal de que los estadounidenses están empezando a ver la confianza en su propia apariencia no como un destino, sino como un camino continuo hacia la comodidad.