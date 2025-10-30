Cometa 3I/ATLAS: según informes falsos, una nave extraterrestre podría haber entrado en nuestro sistema solar

Un cometa procedente de otro sistema solar dio lugar a informes que apuntan a que se trata en realidad de una nave espacial extraterrestre.

El cometa —denominado 3I/ATLAS— fue descubierto este verano y causó entusiasmo porque parece ser un cometa interestelar, que llegó hasta nosotros desde otro sistema solar. Es solo el tercer visitante de este tipo, y esta vez los científicos pudieron seguir su viaje y estudiar sus características con especial detalle.

Pero algunos sugirieron que el rastreo indica que el cometa es en realidad de origen artificial, una nave espacial de vida extraterrestre en otro sistema solar. Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard, afirmó que el cometa se mueve de forma que sugiere que podría estar realizando maniobras mientras vuela alrededor del sistema solar.

El profesor Loeb hizo declaraciones similares sobre otros objetos en el pasado, incluido ʻOumuamua, el primer cometa interestelar que se encontró en 2017. Esta vez, repitió las sugerencias de un colega de que los cambios en el objeto podrían deberse a que se trata de una nave espacial que está reduciendo su velocidad, con la intención de encontrar una órbita entre Marte y Júpiter.

Gran parte de las especulaciones se centran en la “anticola” del cometa, que, como su nombre indica, es una cola que apunta en la dirección en la que se desplaza el cometa y no detrás de él. Se trata de un fenómeno inusual, pero no inaudito, y los científicos esperan que su estudio permita comprender mejor este tipo de cometas.

El profesor Loeb no afirmó rotundamente que existieran naves extraterrestres, sino que solo sugirió que era posible, y no aportó más pruebas en su apoyo. Sin embargo, varios informes exageraron sus afirmaciones, sugiriendo que el cometa Atlas podría ser en realidad una nave espacial enviada desde otro mundo, lo que provocó la frustración de otros científicos.

“A pesar de las afirmaciones de que 3I/ATLAS podría ser una nave extraterrestre, un creciente número de observaciones revela que se trata de un cometa natural, no de una sonda procedente de un rincón lejano de la Vía Láctea”, declaró Mark Norris, profesor titular de astronomía de la Universidad de Lancashire. Señaló que existen algunas características extrañas de Atlas, pero que no demuestran que sea artificial.

“El cometa 3I/Atlas es un cometa hecho de dióxido de carbono, hielo de agua y otras cosas”, escribió en X, antes conocido como Twitter. “Es de origen totalmente natural, su órbita es la esperada, girará alrededor del Sol y desaparecerá de nuevo en la galaxia”.

“Si alguna vez encuentra otro sistema solar habitado en un futuro lejano, espero que los seres vivos de allí sean más sensatos que nosotros y lo disfruten como lo que es: un visitante de otro lugar de la galaxia, un trozo prístino de roca y hielos que se formó alrededor de una estrella lejana, quizá muerta hace mucho tiempo, hace miles de millones de años y a muchos años luz de distancia, simplemente de paso”. “¿No es suficientemente maravilloso?”

