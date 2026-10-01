SpaceX lanza a cuatro astronautas al espacio para una estadía de seis meses

Un cohete de SpaceX despegó el jueves desde Cabo Cañaveral con una tripulación de cuatro personas a bordo con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS).

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para el mes pasado, pero se retrasó debido a una fuga en la nave espacial Dragon de SpaceX.

La misión Crew-13 despegó el jueves desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, y está previsto que se acople a la ISS más tarde.

A bordo se encuentran los astronautas de la NASA Jessica Watkins y Luke Delaney, el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Joshua Kutryk y el cosmonauta de Roscosmos Sergey Teteryatnikov.

“Nos sentimos como algunas de las personas más afortunadas del mundo”, dijo Kutryk antes del lanzamiento. El canadiense se convertirá en el cuarto hombre en ser padre mientras orbita la Tierra, ya que su esposa dará a luz el próximo mes.

“En seis meses pueden ocurrir muchas cosas que cambian la vida”, dijo la directora de la NASA, Dana Weigel, y agregó que Kutryk se mantendrá al tanto de su familia mientras esté en órbita.

Durante el viaje de seis meses a la ISS, la tripulación llevará a cabo investigaciones nuevas a bordo del laboratorio orbital para prepararse para la exploración humana más allá de la órbita terrestre baja.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX con la nave espacial Dragon de la empresa en su parte superior, en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, el 30 de septiembre, antes de la misión Crew-13 ( Getty )

“Durante la misión, la Crew-13 tiene previsto realizar diversos experimentos científicos destinados a impulsar la investigación y la tecnología para futuras misiones a la Luna y Marte, al tiempo que beneficia a la humanidad en la Tierra”, declaró la NASA.

“Esta colaboración [con el sector privado] abre el acceso a la órbita terrestre baja y a la estación espacial a más personas, a más investigaciones científicas y a más oportunidades comerciales”.

Fue uno de los tres lanzamientos programados de SpaceX en un lapso de 13 horas hoy. Otro cohete Falcon 9 despegará desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California, antes del lanzamiento de un cohete Falcon Heavy desde Cabo Cañaveral justo antes de la medianoche.

El acoplamiento de la misión Crew-13 se transmitirá en directo a través del sitio web de la NASA.

Traducción de Olivia Gorsin