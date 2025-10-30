La Estación Espacial Internacional celebra 25 años de ocupación continua

En una racha sin precedentes, la Estación Espacial Internacional celebra este fin de semana 25 años de ocupación continua. Su lista de invitados en este cuarto de siglo incluye casi 300 personas, la mayoría astronautas profesionales, pero también turistas espaciales y directores de cine.

Los primeros residentes a tiempo completo abrieron la escotilla el 2 de noviembre de 2000.

Y como al puesto científico le quedan solamente cinco años, la NASA cuenta con que empresas privadas lancen sus propias estaciones orbitales con una clientela aún más grande y diversa.

Aquí hay un vistazo a lo que ha sido y lo que está por venir:

Los primeros astronautas de la EEI:

Bill Shepherd de la NASA y los rusos Sergei Krikalev y Yuri Gidzenko despegaron en un cohete ruso Soyuz desde Kazajistán el 31 de octubre de 2000. Llegaron a la oscura y húmeda estación de tres habitaciones dos días después y pasaron casi cinco meses a bordo, haciendo que el lugar no solo fuera funcional sino también acogedor.

Shepherd, un SEAL de la Marina que se retiró en 2002, forma parte de un comité asesor de la estación espacial junto con Krikalev, ahora un alto funcionario espacial ruso.

Aunque las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son “bastante malas” a nivel de gobierno, “de persona a persona e incluso de agencia espacial a agencia espacial, en realidad son bastante buenas”, comentó Shepherd a The Associated Press.

290 visitantes y contando

Según el conteo de la NASA, 290 personas de 26 países han visitado la estación espacial. Siete están allí ahora mismo, representando a Estados Unidos, Rusia y Japón.

La mayoría de los visitantes han volado cortesía de sus países de origen.

El primero en pagar su propio viaje, el empresario californiano Dennis Tito, despegó con los rusos en 2001 a pesar de las objeciones de la NASA. Ávida de efectivo, Rusia continuó llevando a clientes privados, incluido un equipo de cine ruso en 2021.

Ahora la NASA abraza el turismo espacial, invitando a tripulaciones privadas para estancias de dos semanas. Hace unos meses, visitaron la estación los primeros astronautas en décadas de la India, Polonia y Hungría, acompañados por la primera comandante femenina de la estación, Peggy Whitson. “El espacio une a las personas”, expresó ella.

Incidentes a bordo de la estación espacial

Las operaciones pueden parecer fáciles y rutinarias cuando los astronautas van y vienen, pero “no hay nada rutinario en ello”, expresó el exadministrador de la NASA, Jim Bridenstine, en una presentación reciente.

Entre los tropiezos más serios: el casi ahogamiento de un caminante espacial, un acoplamiento que hizo girar la estación de manera descontrolada, grietas persistentes y fugas de aire, y la amenaza cada vez mayor de basura espacial.

Shepherd está sorprendido de que todavía siga funcionando. “El hecho de que haya superado más del doble de su vida útil de diseño en muchas cosas es bastante notable”, manifestó.

Toques de hogar

La vida en la estación espacial ha mejorado drásticamente desde que Shepherd y su tripulación la visitaron por primera vez.

“Es un hotel de cuatro estrellas ahora”, dijo. “No podrías pedir mejores comodidades, al menos en el espacio”.

Ahora del tamaño de un campo de fútbol con múltiples laboratorios, la estación tiene un teléfono con internet para uso personal de los astronautas y una cúpula acristalada para vistas privilegiadas de la Tierra.

El astronauta canadiense Chris Hadfield, famoso por tocar la guitarra, interpretó “Space Oddity” de David Bowie y otras melodías desde ese mirador hace más de una década.

Los invernaderos experimentales también han añadido color y sabor, produciendo chiles y zinnias. Incluso una máquina de espresso tuvo una breve prueba, al igual que un horno para galletas. Pero todavía no hay ducha ni lavandería: solo baños de esponja, y la ropa sucia se desecha, no se lava.

Altibajos de la vida en la estación

Astronautas se han casado y se han convertido en padres estando en la estación espacial. Uno de los nuevos padres espaciales, Mike Fincke, está allí de nuevo, más de 20 años después de llamar desde órbita a la sala de partos donde estaba su esposa.

Los residentes de la EEI también han lidiado con el dolor. La madre de un astronauta murió en un accidente automovilístico en 2007. Y en 2011, Scott Kelly estaba a mitad de una estancia de cinco meses cuando su cuñada, la congresista estadounidense Gabrielle Giffords, recibió un disparo en la cabeza y sobrevivió.

Otros han tenido que soportar retrasos en el regreso, el caso más reciente y extremo involucró a los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams. Su vuelo de prueba de una semana en la nueva cápsula Starliner de Boeing se convirtió en una estancia de más de nueve meses. La NASA tuvo que recurrir a SpaceX para el viaje de regreso.

Ciencia en gravedad cero

Se han realizado miles de experimentos, muchos en los propios astronautas. Las pruebas médicas adquirieron mayor urgencia hace varios años cuando un astronauta se detectó un coágulo en una vena yugular. Los médicos supervisaron el tratamiento desde lejos hasta que el paciente estuvo de regreso a salvo en casa.

La NASA también hizo un estudio de gemelos con los hermanos Kelly. Scott Kelly participó en la primera expedición de un año de la NASA en 2015 y 2016, comparando su cuerpo con el de su gemelo idéntico Mark en tierra. Mark Kelly también contribuyó a la astronomía, liderando una misión del transbordador para entregar e instalar un detector de partículas cósmicas. Se planean actualizaciones para el próximo año.

SpaceX se hará cargo del final de la estación

La NASA está pagando a SpaceX casi 1.000 millones de dólares para sacar la estación espacial de órbita a principios de 2031. La compañía lanzará una cápsula de alta capacidad que se acoplará a la EEI y la dirigirá a una reentrada ardiente sobre el Pacífico.

Antes de que eso suceda, Axiom Space retirará el módulo que planea enviar a la estación. Ese módulo volador libre formará el núcleo de la estación espacial de Axiom. Otras empresas están trabajando en sus propios conceptos.

La NASA quiere evitar un vacío entre la Estación Espacial Internacional y sus sucesoras, preservando la presencia humana continua de Estados Unidos en órbita.

____

____

