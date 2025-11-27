Agencia Espacial Europea aumenta presupuesto para competir en carrera espacial

La Agencia Espacial Europea anunció el jueves que aumentar su presupuesto para los próximos tres años a casi 22.100 millones de euros (25.600 millones de dólares).

Antes de la conferencia de dos días de la agencia que comienza el jueves en la ciudad alemana de Bremen, el director general de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), Josef Aschbacher, había expresado su preocupación de que Europa podría quedarse atrás en los viajes espaciales si no invertía más dinero, reportó la agencia de noticias alemana dpa.

El jueves, Aschbacher agradeció a los 23 Estados miembros europeos de la ESA por sus contribuciones.

"Creo que el mensaje de que Europa debe ponerse al día e involucrarse para literalmente dar alas al futuro de Europa a través de los viajes espaciales fue tomado muy en serio por nuestros ministros", afirmó Aschbacher.

Alemania, uno de los principales contribuyentes financieros de la ESA, indicó que planea aumentar considerablemente su presupuesto para la agencia a más de 5.000 millones de euros.

"La última vez fue de poco menos de 3.500 millones; esta vez nos hemos fijado un objetivo de 5.000 millones, comentó Dorothee Bär, ministra de Espacio de Alemania, en una reunión del consejo ministerial de la agencia.

Al margen de la reunión, Aschbacher agregó que la ESA espera que un europeo vuele a la Luna como parte del programa Artemis de la agencia espacial de Estados Unidos, NASA, publicó dpa.

"He decidido que los primeros europeos en volar en una misión lunar serán astronautas de la ESA de nacionalidad alemana, francesa e italiana", dijo Aschbacher, según dpa

La ESA también firmó una carta de intención con Noruega para avanzar en la perspectiva de un nuevo Centro Espacial Ártico de la ESA que se albergará en la ciudad noruega de Tromsø.

"El Ártico es un ecosistema científico importante, además de ser significativo económica y geopolíticamente", señaló la ESA en un comunicado, añadiendo que las tecnologías basadas en el espacio pueden ayudar a monitorear el cambio climático, apoyar el desarrollo sostenible, la seguridad civil y la gestión energética regional.

La ESA es una organización intergubernamental que incluye a 23 Estados miembros europeos con la misión de dar forma al desarrollo de la capacidad espacial de Europa.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.