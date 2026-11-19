Según un grupo ecologista, aparecieron fragmentos del megacohete Starship de Elon Musk en una playa de México tras la explosión sufrida la semana pasada durante un vuelo de prueba.

Según los informes, los restos del cohete fueron descubiertos en la playa de Bagdad, justo al sur del centro de lanzamiento Starbase de SpaceX en el sur de Texas, junto con delfines y tortugas muertos.

Se cree que los fragmentos del cohete pertenecen al propulsor Super Heavy de Starship, que abortó su regreso a la torre de lanzamiento tras colocar la etapa superior del cohete en órbita el viernes pasado.

El enorme cohete, llamado Booster 22, optó por un amerizaje de emergencia en alta mar, pero acabó explotando a pocos metros sobre las olas del golfo de México.

La organización ambiental mexicana Conibio Global informó que partes del cohete están llegando a la costa.

“Miles, posiblemente millones, de fragmentos de desechos espaciales de SpaceX volvieron a aparecer en las costas de México”, escribió Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de la organización Conibio Global, en una publicación en Facebook.

“Debido a la cantidad y el tamaño de las piezas, será imposible recogerlas todas. [Los técnicos de campo] ya documentaron fragmentos de plástico blanco con cinta gris, cinta con goma negra y piezas con pegamento azul que corresponden a la pared interior del propulsor”.

Rodríguez también compartió imágenes de animales muertos en la misma playa y advirtió que podrían haber muerto como consecuencia de la explosión del cohete.

Un video mostraba una tortuga muerta que apareció en la costa dos días después de la explosión de la nave espacial Starship.

“Nos preocupa que pueda tratarse de un daño colateral asociado a la explosión registrada durante el lanzamiento”, dijo, aunque aclaró que aún no se determinó la causa de la muerte.

El propulsor del vuelo 15 de la Starship de SpaceX explota tras despegar de la plataforma de lanzamiento orbital 2 en Starbase, en Boca Chica (Texas), el 13 de noviembre de 2026 ( AFP/Getty )

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de la República de México (PROFEPA) informó en un comunicado recogido por El Universal que sus inspectores habían sido enviados a la playa de Bagdad para identificar los desechos e investigar la situación.

“Se le pedirá a la empresa (SpaceX) que asuma la responsabilidad”, dijo la agencia.

Se instó al público a no manipular ninguno de los materiales encontrados en la playa y, en su lugar, a denunciarlos a través de los canales oficiales de la agencia.

The Independent se puso en contacto con SpaceX para obtener comentarios sobre los restos del cohete y los informes de animales salvajes muertos.

Poco después del fallido aterrizaje del cohete la semana pasada, SpaceX anunció que estaba investigando la causa principal de la explosión.