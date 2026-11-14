La Starship de SpaceX entra en órbita luego que explosión del propulsor impide doble captura inédita

El intento de SpaceX de recuperar completo su cohete Starship de vuelta en la plataforma de lanzamiento se vio frustrado cuando el propulsor cayó en el golfo de México y explotó el viernes, pero de todas formas la nave espacial entró en órbita en su prueba más audaz hasta ahora.

En lugar de regresar a su plataforma en Texas tras el despegue, el propulsor de la primera etapa fue desviado a un punto mar adentro. Pese al contratiempo, la nave espacial siguió su camino. Se dirigirá hacia la plataforma el sábado, salvo que surjan más problemas. El vuelo podría durar hasta 22 horas.

Es la primera vez que una Starship intentará regresar a la plataforma desde la órbita, para ser atrapada en pleno aire por brazos mecánicos fijados a la torre de lanzamiento. La pérdida del propulsor significó que la empresa de Elon Musk se quedó sin lograr una doble captura.

El objetivo original era recuperar cada una de las piezas del cohete con miras a su reciclaje futuro, algo que aún no se ha conseguido en ninguna parte del mundo. Musk considera que esto conduciría al tipo de cadencias de lanzamiento rápidas y constantes, necesarias para construir bases en la Luna y enviar personas a Marte.

Poco después de alcanzar la órbita, la Starship liberó 26 de los satélites Starlink más avanzados de la compañía. El plan es que la Starship complete 15 vueltas alrededor del mundo a una altitud de unos 275 kilómetros (170 millas), antes de regresar al sitio de lanzamiento para el gran final del sábado.

SpaceX ya había logrado tres capturas de propulsores en la extensa Starbase de la compañía cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Eso hizo que el fallo del viernes resultara aún más sorprendente.

“Bueno, ciertamente no son las noticias que esperábamos escuchar hoy”, observó Kate Tice, comentarista de lanzamientos de SpaceX, y añadió que esto forma parte de los numerosos y rigurosos controles de seguridad destinados a proteger la plataforma. No se ofreció ninguna explicación sobre qué fue lo que falló.

Este fue el primer intento de capturar la versión mejorada del propulsor, que mide 72 metros (236 pies), el modelo de producción para expediciones a la Luna y Marte. También será la primera vez que la compañía intente atrapar la nave espacial, que mide 52 metros (171 pies) de longitud. Juntos forman el cohete más grande y potente del mundo, con una asombrosa altura de 124 metros (407 pies).

La parte de la nave espacial de las 14 Starship anteriores terminó en el océano, ya fuera por diseño al final del vuelo o por accidente en una estela de restos en llamas. Durante el primer vuelo de prueba a escala completa en 2023, varios motores no lograron encenderse y se activó el sistema de autodestrucción del cohete, que giraba sin control.

La última prueba, en septiembre, fue la primera en alcanzar la órbita, pero SpaceX no intentó recuperar ninguna de las etapas del cohete.

La compañía planea comenzar a lanzar las Starship desde Florida dentro de unos meses, y desde Luisiana en unos años. La infraestructura ampliada, combinada con la reutilización total del cohete, es “como pasas de cero lanzamientos a 10, a 100, a 1.000, a 10.000, a 100.000”, dijo la semana pasada Kiko Dontchev, vicepresidente de lanzamientos de SpaceX, en una cumbre tecnológica de la NASA en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

Los cohetes Falcon más pequeños de SpaceX seguirán volando desde Cabo Cañaveral, llevando astronautas a la Estación Espacial Internacional para la NASA, y desde California para transportar Starlinks. Por ahora, los satélites también seguirán viajando como carga en los Falcon. Musk quiere que, con el tiempo, las Starship reemplacen a los Falcon.

Los cohetes Falcon “todavía no son totalmente reutilizables. Seguimos desechando esa segunda etapa en cada vuelo. Con la Starship vamos a atrapar tanto la primera etapa como la segunda etapa”, señaló Dontchev antes del lanzamiento del viernes.

La NASA le está pagando a SpaceX miles de millones de dólares para llevar a los astronautas del programa Artemis a la Luna con las Starship. Blue Origin, de Jeff Bezos, es el otro gran actor. La NASA tiene previsto decidir, un año antes del alunizaje de Artemis IV —el primero de astronautas en más de medio siglo—, si llevará a los caminantes lunares a la superficie con la Starship de Musk o con la Blue Moon de Bezos.

Durante la misión Artemis III del próximo verano, los astronautas practicarán el acoplamiento de su cápsula con una Blue Moon y luego con una Starship en órbita alrededor de la Tierra. Eso preparará el terreno para un alunizaje de Artemis, lo cual podría ocurrir incluso en 2028.

“Esperamos contar con parte de esa capacidad de Starlink en órbita durante la misión Artemis III”, declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en la red social X después de que la Starship entrara en órbita.

___

La cobertura de salud y ciencia de The Associated Press recibe apoyo financiero del AP Fund for Journalism y de fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de la AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.