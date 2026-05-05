Cómo presenciar el pico de la lluvia de meteoros Eta Acuáridas esta noche

Los aficionados a la astronomía que esperen presenciar la lluvia de meteoros Eta Acuáridas esta semana podrían ver su visión obstaculizada por la brillante luna, que atenuará el espectáculo celestial. Esta lluvia anual, originada por los restos del cometa Halley, alcanzará su punto máximo entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Si bien los observadores del hemisferio sur suelen disfrutar de hasta 50 meteoros por hora, la luz de la luna podría reducir esta cifra a la mitad. Se espera que quienes se encuentren en el hemisferio norte vean menos de 10 meteoros por hora, lo que dificulta enormemente la observación del espectáculo.

“Para quienes vivimos en el hemisferio norte, no será tan impresionante”, dijo Teri Gee, directora del Planetario Barlow en Wisconsin. “Cuanto más al sur estés, mejor lo verás”.

Las lluvias de meteoritos ocurren cuando la Tierra atraviesa las estelas de escombros que dejan los cometas o asteroides. Estos fragmentos chocan con la atmósfera terrestre a velocidades extremadamente altas, produciendo estelas de luz que también se conocen como estrellas fugaces.

En una noche cualquiera, se pueden observar algunos meteoros errantes bajo cielos oscuros. Las lluvias de meteoros ofrecen un espectáculo más emocionante y ocurren en momentos predecibles cada año.

La mayoría de las lluvias de meteoros son causadas por restos de cometas, y las Eta Acuáridas incluyen fragmentos de uno de los cometas más conocidos. El cometa Halley pasa cerca de la Tierra aproximadamente cada 76 años en su órbita alrededor del Sol. Su próximo acercamiento será en 2061.

open image in gallery El cometa Halley se vio por última vez en 1986 y se espera que vuelva a aparecer en 2061 ( Creative Commons )

Para observar estos meteoros, lo mejor es salir justo antes del amanecer. Aléjese de las luces de la ciudad y los edificios altos para tener una vista despejada del cielo. En este caso, también podría ser útil encontrar un lugar que oculte la luna menguante, que estará al 84% de su fase completa.

Trae mantas y sillas de jardín. Evita mirar el teléfono y deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad. Mira hacia el este, cerca de la constelación de Acuario y la brillante estrella Eta Aquarii.

“Hay que buscar destellos brillantes que aparecen en el rabillo del ojo durante una fracción de segundo”, explicó el astrofísico Nico Adams, de SSP International, una organización sin ánimo de lucro que promueve la educación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

No hay mejor manera de disfrutar del espectáculo que experimentándolo en persona, dijo Gee.

“Es casi como si lo estuvieras descubriendo tú mismo”, dijo.

Traducción de Olivia Gorsin