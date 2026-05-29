Cohete de Blue Origin explota en plataforma de lanzamiento en Florida durante prueba de motores

Un cohete de Blue Origin explotó el jueves durante una prueba en la plataforma de lanzamiento, sacudiendo viviendas cercanas y tiñendo brevemente el cielo de color naranja.

Blue Origin, de Jeff Bezos, informó que su cohete New Glenn explotó durante una prueba de encendido de motores. La empresa indicó a través de X que todo su personal ha sido localizado.

Funcionarios de emergencias señalaron que no hay amenaza por vapores u otros posibles peligros.

El enorme cohete New Glenn fue suspendido de sus actividades en abril después de que, debido a una falla del motor, dejara un satélite en una órbita equivocada. Fue apenas el tercer vuelo del cohete que Blue Origin pretende usar para lanzar módulos a la Luna para la NASA.

Las viviendas en las cercanas Cabo Cañaveral y Cocoa Beach se sacudieron alrededor de las 9 de la noche, y los residentes recurrieron a las redes sociales para averiguar qué había ocurrido. El Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral es visible desde la playa, y la internet se llenó rápidamente de fotos de una bola de fuego naranja.

“Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy", manifestó Blue Origin en un breve comunicado. "Proporcionaremos actualizaciones a medida que sepamos más”.

New Glenn hizo su primer vuelo en 2025 desde Cabo Cañaveral. Lleva el nombre de John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.