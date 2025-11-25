China lanza misión de rescate de emergencia para los astronautas atrapados

China lanzó una nave espacial sin tripulación a su estación espacial como parte de la segunda etapa de una misión de rescate para que los astronautas varados regresen a la Tierra.

Un cohete Long March 2F/G despegó el martes del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, para transportar la cápsula Shenzhou 22 a la estación espacial Tiangong.

La nave se utilizará en algún momento de 2026 para que regresen los tres astronautas que llegaron el 1.º de noviembre utilizando la nave espacial Shenzhou 21, que ya regresó a la Tierra para transortar a otro grupo de astronautas chinos de la misión Shenzhou 20.

La tripulación del Shenzhou 20 sufrió un retraso de nueve días en su regreso a la Tierra después de que se dañara la ventana de la nave por un presunto impacto de basura espacial.

Después de que la tripulación de tres personas aterrizara sana y salva en la Tierra a principios de este mes, tres de sus compañeros astronautas de la tripulación de reemplazo se quedaron temporalmente sin una forma garantizada de regresar en caso de emergencia.

Un cohete Long March 2F/G transportó la nave espacial Shenzhou-22 en una misión de rescate a la estación espacial china Tiangong ( Xinhua News Agency )

Se espera que la nave Shenzhou 20, que sufrió daños y por ahora permanece en el espacio, regrese a la Tierra y se someta a una serie de evaluacioens, según la cadena estatal CCTV. El programa espacial determinó que no cumplía las normas de seguridad para transportar a los astronautas.

Los astronautas chinos han estado realizando misiones a la estación espacial Tiangong en los últimos años como parte del programa espacial de Pekín, que avanza a gran velocidad.

La estación Tiangong, que comenzó a construirse módulo a módulo, fue un proyecto que China emprendió después de que el país fuera excluido de la Estación Espacial Internacional por motivos de seguridad nacional de Estados Unidos, ya que el programa espacial chino está controlado por sus militares.

Tiangong, que significa “Palacio Celestial”, acogió a su primera tripulación en 2021. Es más pequeña que la Estación Espacial Internacional, que funciona desde hace 25 años.

La misión Shenzhou 22, sin tripulación, es el primer lanzamiento espacial de emergencia de China. La Agencia Espacial Tripulada China (CMSA) calificó el lanzamiento del martes de “éxito total”.

La cápsula transporta suministros médicos, piezas de repuesto para la estación espacial y un kit de reparación para la ventana rota de la nave Shenzhou 20.

Artículo elaborado con informes adicionales de agencias