Elon Musk reacciona de forma extraña al misterioso cometa 3I/ATLAS

Durante meses, científicos han estado especulando sobre un misterioso objeto que avanza por el espacio desde fuera del sistema solar. El cuerpo celeste, aún no del todo identificado, ha sido bautizado como 3I/ATLAS y, según informes, se dirige directamente hacia nuestro sistema solar.

Astrónomos lo detectaron a principios de este año moviéndose en dirección al centro del sistema, lo que ha despertado tanto interés científico como teorías en redes. Ahora, Elon Musk llamó la atención al reaccionar de forma poco habitual cuando fue consultado sobre el tema en el pódcast de Joe Rogan.

Cuando Rogan le preguntó qué opinaba sobre el objeto interestelar, Musk respondió:

“Bueno, lo único que puedo decir es que, mira, si tuviera alguna prueba de la existencia de extraterrestres […], iría a tu programa y lo revelaría allí”.

Después, Musk soltó un comentario aún más extraño y dijo: “Para que quede claro, nunca me suicidaré. Así que, ante las cámaras, chicos: ¡nunca me suicidaré!”. La afirmación desconcertó a varios oyentes del pódcast, ya que no se relacionaba directamente con el tema que estaban tratando.

Más adelante, Rogan mencionó que el cometa resultaba interesante por contener níquel en su nube de gas. A lo que Musk respondió: “Sin duda, existen cometas y asteroides compuestos principalmente de níquel”.

Elon Musk ( AP )

“Así que los lugares donde se extrae níquel en la Tierra son, en realidad, sitios donde impactó un asteroide o un cometa, es decir, un meteorito rico en níquel”, explicó Musk al referirse al origen de ese elemento en nuestro planeta.

Más adelante, comentó sobre la composición del objeto 3I/ATLAS y dijo: “Sería una nave espacial muy pesada si estuviera hecha completamente de níquel. Sí, sería una nave espacial muy pesada. Sería capaz de destruir un continente, o incluso algo peor”.

En otra parte del pódcast, Musk —multimillonario tecnológico, excolaborador del gobierno de Donald Trump y conocido por polémicas como el gesto realizado durante la toma de posesión del presidente, interpretado por muchos como un ‘saludo nazi’, además de su respaldo al criminal de extrema derecha Tommy Robinson— afirmó que se considera centrista.

Traducción de Leticia Zampedri