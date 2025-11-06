Astronautas quedan varados en el espacio después de que un objeto en órbita golpeó su nave espacial

Tres astronautas chinos se encuentran temporalmente varados en el espacio después de que su cápsula de regreso fuera alcanzada por presuntos desechos orbitales, informó el miércoles la agencia china de vuelos espaciales tripulados.

Wang Jie, Chen Zhongrui y Chen Dong, los astronautas de la misión Shenzhou-20, fueron lanzados en abril desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China. Llegaron a la estación espacial Tiangong en seis horas, y su viaje de regreso estaba previsto inicialmente para el 5 de noviembre.

La misión Shenzhou lleva y trae tripulaciones de tres astronautas chinos a la estación espacial Tiangong para estadías de seis meses, durante las cuales realizan diversas tareas, como reparar daños en el puesto orbital.

open image in gallery La misión espacial china Shenzhou-20 (de izquierda a derecha) Wang Jie, Chen Zhongrui y Chen Dong, saludan durante una ceremonia de partida ( AFP via Getty Images )

Sin embargo, un presunto impacto de un pequeño trozo de basura espacial en la nave Shenzhou 20 suspendió su salida programada.

Su tripulación de reemplazo, lanzada el 31 de octubre desde la Tierra, ya ha llegado al puesto orbital, y los dos equipos permanecen actualmente a bordo de Tiangong con el análisis de impacto y la evaluación de riesgos en curso.

“Se sospecha que la nave espacial tripulada Shenzhou-20 fue golpeada por un pequeño trozo de desecho orbital, y actualmente se está evaluando el impacto y los riesgos asociados”.

“Para garantizar la seguridad y la salud de los astronautas y el éxito de la misión, se decidió aplazar la misión de regreso de Shenzhou-20, prevista inicialmente para el 5 de noviembre”, anunció la agencia espacial.

La agencia espacial china no reveló si la nave Shenzhou-20 fue alcanzada por los restos en pleno vuelo o mientras estaba acoplada a Tiangong.

Los protocolos existentes sugieren que si Shenzhou-20 sigue sin poder repararse, se utilizaría la nave espacial Shenzhou-21 para transportar a la tripulación varada de vuelta a la Tierra.

En caso de que ambos vehículos espaciales resulten dañados, se enviará una nave espacial Shenzhou de reserva.

open image in gallery Cohete portador Long March-2F, que transporta la nave espacial Shenzhou-20 ( AFP via Getty Images )

El último incidente pone de manifiesto el peligro que supone para las misiones espaciales tripuladas la creciente cantidad de basura espacial, que consiste en piezas desechadas de naves espaciales.

Un número creciente de estudios y organizaciones espaciales internacionales advirtieron de los peligros de colisión que suponen estos desechos que flotan en el espacio a cientos de kilómetros de la Tierra.

El año pasado, los restos de un satélite ruso que explotó obligaron a los astronautas de la Estación Espacial Internacional a buscar refugio.

Más de 180 fragmentos de la explosión del satélite se agolparon en la ya de por sí densa sección del espacio sobre la Tierra ocupada por miles de otras naves espaciales.

Una estimación de la Red de Vigilancia Espacial de Estados Unidos sugiere que podría haber más de 200.000 objetos de entre 1 y 10 centímetros y decenas de miles de objetos de más de 10 cm en esta sección del espacio abarrotada de satélites y sus restos.

Las Naciones Unidas advirtieron el año pasado que era necesario tomar medidas urgentes para rastrear los desechos orbitales y crear un marco internacional para gestionarlos.

Traducción de Olivia Gorsin