La tripulación de Artemis II encontró tiempo para ver la nueva película de Ryan Gosling, Proyecto Fin del Mundo, antes de iniciar su histórico viaje a la Luna.

“Tuvimos mucha suerte. Pudimos ver Proyecto Fin del Mundo mientras estábamos en cuarentena”, dijo el astronauta Jeremy Hansen a SpaceQ el domingo. “Fue un verdadero placer recibir un enlace para verla en casa con nuestras familias. Así empezamos a prepararnos para nuestra propia aventura espacial”.

En Proyecto Fin del Mundo, Gosling interpreta a Ryland Grace, un profesor de ciencias que viaja al espacio con la misión de salvar a la humanidad. La película de ciencia ficción, que también cuenta con Sandra Hüller y Lionel Boyce en el reparto, superó recientemente a la última entrega de Avatar y se convirtió en la producción de Hollywood más taquillera del año.

Hansen incluso comparó la historia con la experiencia de la misión. “Le diría a Ryan que, a veces, el arte imita a la ciencia y la ciencia al arte”, afirmó. “Hizo un trabajo excelente en la película. Es fantástico ver a alguien entregarse por completo a un papel así”.

Luego añadió que la historia le resultó especialmente inspiradora. “Es el relato de alguien que viajó al espacio e hizo todo lo necesario para salvar a la humanidad. Es un ejemplo extraordinario que cualquiera puede seguir”.

Finalmente, resumió la impresión de la tripulación: “A todos nos pareció una película muy alentadora e inspiradora”.

open image in gallery La tripulación de Artemis II viajó unos 252.760 millas desde la Tierra en el encuentro humano más cercano con la Luna en más de 50 años ( NASA/AFP via Getty Images )

La tripulación de Artemis II, integrada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y los especialistas de misión Jeremy Hansen y Christina Koch, emprendió el regreso a la Tierra. El viaje de retorno durará cuatro días y, según lo previsto, la nave amerizará el viernes en el océano Pacífico.

El lunes, la misión marcó un hito histórico: los astronautas se convirtieron en los primeros en más de 50 años en orbitar la Luna. Además, alcanzaron la mayor distancia de la Tierra jamás registrada por seres humanos.

Ese récord se logró durante un sobrevuelo lunar de siete horas. En ese momento, la nave atravesó la cara oculta de la Luna y la tripulación perdió contacto con la Tierra durante unos 40 minutos.

Antes del despegue, los astronautas también recibieron un mensaje de video de Ryan Gosling, quien les deseó suerte en la misión.

“Los astronautas de Artemis II van al espacio de verdad y viajarán más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano en la historia”, afirmó el actor. “Les enviamos nuestros mejores deseos a toda la tripulación de Artemis II”.

open image in gallery La película ‘Proyecto Fin del Mundo’ ha roto varios récords desde su estreno el 20 de marzo ( MGM )

Proyecto Fin del Mundo, adaptación de la exitosa novela homónima de Andy Weir publicada en 2021 y dirigida por Phil Lord y Chris Miller, batió varios récords tras su estreno el 20 de marzo. La película de Amazon MGM, que tuvo un presupuesto de 200 millones de dólares, ya superó los 300 millones en taquilla mundial.

La crítica Clarisse Loughrey, de The Independent, le otorgó cuatro estrellas y la describió como una cinta “muy entretenida y técnicamente impresionante, aunque con cierto aire de nostalgia de gran producción”.

Proyecto Fin del Mundo se encuentra actualmente en los cines.

Traducción de Leticia Zampedri