¿Cuáles son los quesos favoritos de los estadounidenses?

A los estadounidenses les encanta el queso, y muchos lo consideran una buena fuente de proteínas, según una nueva encuesta.

Dado que el 52 % de los encuestados se autodefine como "obsesionado con el queso", el amor de los estadounidenses por este alimento está más que consolidado.

Sin embargo, la encuesta sugiere que el queso está desempeñando un papel aún más importante en la forma en que la gente concibe la comida hoy en día.

La encuesta realizada por Undeniably Dairy y Talker Research de 5.000 estadounidenses exploró los hábitos de consumo de queso de los estadounidenses, sus variedades favoritas y el papel que este alimento desempeña en sus dietas.

Para muchos estadounidenses, el queso forma parte de su rutina diaria. El 16 % afirmó consumirlo "constantemente", mientras que el 61 % lo consume con frecuencia u ocasionalmente. Solo un 3 % declaró no comer queso nunca.

El 82 % de los estadounidenses considera el queso uno de sus alimentos favoritos en términos generales. El 91 % reveló que es su opción preferida para añadir como aderezo o ingrediente a sus comidas y el 77 % afirmó que es su aperitivo favorito.

Además, los encuestados informaron añadir queso a todo tipo de platos, desde el ramen hasta la tarta de manzana, e incluso a combinaciones más inesperadas, como la avena, el yogur, el curry y los cereales.

Estos hábitos de consumo implican que el queso sea también un producto básico en la lista de la compra, ya que casi tres cuartas partes de los estadounidenses (73 %) afirman adquirirlo siempre o con frecuencia.

Desde una perspectiva generacional, los estadounidenses más jóvenes son más propensos a declararse entusiastas del queso que los grupos de mayor edad (generación Z: 61 %; millennials: 57 %; generación X: 54 % y baby boomers: 44 %).

En cuanto a las variedades favoritas, el queso cheddar encabeza la lista (77 %), seguido por la mozzarella (74 %) y el parmesano (64 %). El queso americano (63 %) y el queso crema (59 %) completan el grupo de los cinco favoritos.

Más allá del sabor y la comodidad, muchos estadounidenses también asocian el queso con las proteínas. De hecho, más de la mitad de quienes consumen queso (54 %) lo buscan como fuente de proteínas.

LOS QUESOS FAVORITOS DE LOS ESTADOUNIDENSES:

● Cheddar (77 %)

● Mozzarella (74 %)

● Parmesano (64 %)

● Americano (63 %)

● Queso crema (59 %)

● Provolone (54 %)

● Monterey Jack (53 %)

● Colby (52 %)

● Pepper Jack (52 %)

● Suizo (51 %)