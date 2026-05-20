La mayoría de los jóvenes planea beber con moderación este verano

Los jóvenes estadounidenses no están renunciando al consumo de alcohol este verano; más bien, están redefiniendo la forma en que lo hacen.

Una reciente encuesta de 2.000 estadounidenses mayores de 21 años que consumen alcohol reveló que el 89 % de los miembros de la generación Z afirma que es muy probable que beban alcohol al socializar este verano, en comparación con los millennials (87 %), la generación X (87 %) y los baby boomers (81 %).

Sin embargo, el 49 % de los encuestados también dijo que se han vuelto más intencionales al consumir alcohol.

La encuesta realizada por la International Alliance for Responsible Drinking y Talker Research exploró los hábitos de consumo de los estadounidenses, sus motivaciones para practicar la moderación y la manera en que estos factores influirán en el comportamiento durante este verano.

Según los datos, entre aquellos que optan por beber, existe una fuerte percepción de que este comportamiento está impulsado por el estado emocional que las personas desean experimentar, más que por presiones sociales.

La principal razón citada para practicar un consumo consciente de alcohol fue el bienestar emocional (30 %), seguida por la simple preferencia de los consumidores por la calidad sobre la cantidad (28 %).

El deseo de mejorar la calidad del sueño también fue una razón destacada por la que las personas afirmaron beber con moderación (28 %).

En este aspecto, las mujeres se mostraron más propensas que los hombres a clasificarlo como su razón principal (43 % frente al 30 %).

Asimismo, una cuarta parte de los encuestados consideró que el consumo consciente de alcohol constituye, sencillamente, “el enfoque correcto” (26 %).