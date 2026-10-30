¿Qué le preguntan los estadounidenses a la IA sobre su salud?

Uno de cada siete estadounidenses confía en los chatbots de IA tanto como en un médico, según una nueva encuesta.

La encuesta de 1.000 padres millennials y 1.000 estadounidenses exploró cómo usan la IA para cuidar su salud o la de sus hijos.

Entre quienes la usan con ese propósito, la proporción que confía en la IA tanto como en un médico casi se quintuplica frente a quienes no la usan, y el 60 % creería un consejo de salud generado por IA incluso si contradice a su médico.

Realizada por Talker Research para MD Live, la encuesta encontró que el 63 % de los usuarios de IA admiten haber seguido consejos de salud de la IA sin confirmarlos antes con un profesional.

Quienes usan IA para temas de salud hacen, en promedio, nueve preguntas médicas por semana, y la mitad aceptaría sin cuestionar una respuesta clara o tranquilizadora.

Las razones son que está disponible a cualquier hora (37 %), es más rápida que ir al médico (31 %) y les da tranquilidad (30 %). Aun así, el 28 % verifica la respuesta menos de la mitad de las veces.

La tendencia también llega a los niños: el 58 % de los padres millennials que usan IA para temas de salud admiten haber actuado según un consejo de IA sobre sus hijos sin consultar antes a un profesional.

Muchos dicen que se sentirían cómodos confiando solo en la IA para evaluar síntomas leves (80 %), decidir qué tipo de atención necesitan (71 %) o buscar orientación sobre medicamentos (71 %).

Muchos también sobreestiman lo que la IA sabe. El 78 % no sabía que la forma de redactar una pregunta influye en la respuesta, y el 53 % ha reformulado una pregunta de salud porque no le gustó la primera respuesta.

Además, el 22 % cree que la IA solo obtiene información de fuentes médicas confiables. El 42 % admite haber mentido sobre quién es la consulta por motivos de privacidad.

Como resultado, el 59 % se dio cuenta de que la información no se aplicaba del todo a su situación, y el 49 % actuó de todos modos antes de descubrirlo.

Pese a su creciente uso, el 34 % teme recibir consejos incorrectos y el 31 % teme la falta de supervisión humana.

Uno de cada cuatro planea usar la IA para más decisiones de salud en 2027, y el 27 % confiaría más en ella si un médico revisara la información.

“La encuesta indica que las personas suelen acudir a la IA esperando una respuesta determinada, ya sea tranquilidad o la confirmación de un temor”, dijo la Dra. Maggie Williams, directora médica de atención primaria virtual de MD Live by Evernorth. “Eso es muy diferente de cómo trabaja un médico con un paciente: hace preguntas, reúne contexto y descarta o confirma posibilidades antes de llegar a una conclusión”.