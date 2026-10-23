7 de cada 10 jóvenes de la generación Z se sienten más solos que nunca

Siete de cada 10 jóvenes de la generación Z (69 %) se sienten más solos y aislados de lo que jamás imaginaron, según una nueva encuesta.

La encuesta de 1.000 estadounidenses de la generación Z encontró que, aunque valoran la conexión con otros, la vida adulta se les ha hecho más difícil de lo que esperaban.

En promedio, los encuestados se sienten solos cuatro días a la semana, incluso estando acompañados.

Realizada por Talker Research paraLife Time, la encuesta encontró que el 60 % considera que la falta de vida social es parte del problema y coincide en que necesita un nuevo espacio para hacer amigos.

Una oportunidad es el ejercicio: aunque el 52 % suele entrenar solo, el 83 % se emocionaría de combinar el deporte con la amistad más seguido.

De hecho, el 59 % ya considera su lugar de entrenamiento un tercer espacio, y tres cuartas partes creen que tener un lugar al que acudir con regularidad les ayudaría a socializar (74 %) y mejoraría su bienestar mental (72 %).

“Con frecuencia nos dicen que la generación Z es más constante cuando encuentra un compañero de entrenamiento o una clase grupal que disfruta”, dijo Danny King, director de rendimiento y recuperación de Life Time. “Presentarse con regularidad con personas que conoces ayuda a construir rutinas y relaciones al mismo tiempo, y eso favorece el estado de ánimo, el estrés y la motivación”.

Aun así, conectar no es fácil. Aunque la mayoría quiere socializar más (73 %) y hacer nuevos amigos (71 %), el joven promedio tiene tres amigos cercanos, y el 43 % tiene incluso menos.

Uno de cada seis ve a esos amigos solo un par de veces al año. El costo es el principal obstáculo para pasar más tiempo en espacios sociales (37 %), seguido del cansancio tras el trabajo o la escuela (30 %) y de otras responsabilidades (30 %).

El 64 % dedica su semana principalmente a obligaciones que no incluyen socializar, y el 69 % siente que no tiene tiempo para salir.

Las cafeterías (30 %) y los bares (36 %) tampoco bastan: un tercio dice que solo le sirven para ver a sus amigos una vez por semana o menos, y el 42 % afirma que necesita más espacios sociales.