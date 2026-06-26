Persona promedio consume 11 cucharadas de helado a la semana

Los estadounidenses están tan obsesionados con el helado que pueden consumir tal cantidad para llenar 113 estadios de fútbol americano.

Para el Mes Nacional del Helado en julio, una encuesta realizada por Tillamook y Talker Research a 2.000 estadounidenses reveló que el 60 % se considera "fanático del helado" y otro 60 % lo califica como su postre favorito de todos los tiempos.

De hecho, el estadounidense promedio consume 11 cucharadas por semana.

Aunque el 87 % considera el helado como una de sus opciones de postre preferidas, las preferencias varían según la generación.

En cuanto a los sabores, el 44 % de la generación Z, el 35 % de los millennials y el 32 % de la generación X coinciden en que el sabor de galletas con crema es el mejor, mientras que el 41 % de los baby boomers prefiere el chocolate.

Con respecto a los acompañamientos, la salsa de chocolate caliente es la favorita de los millennials (25 %), la generación X (40 %) y los baby boomers (55 %), pero a la generación Z le gustan las galletas Oreo (29 %).

Asimismo, el 61 % prefiere comer el helado en vaso, frente al 33 % que elige el cono.

Más allá de los sabores, la encuesta sacó a la luz un aspecto desconocido para la mayoría de los consumidores en las tiendas: la distinción legal entre el helado auténtico y los "postres lácteos congelados". El 60 % desconocía la existencia de una definición legal al respecto.

Las generaciones más jóvenes están mejor informadas. El 50 % de la generación Z y el 44 % de los millennials conocen la normativa, frente al 30 % de la generación X y el 22 % de los baby boomers.

Este hallazgo ya está modificando los hábitos de compra. Tras conocer la realidad, el 70 % de los encuestados dijeron que ahora es probable que revisen las etiquetas antes de comprar.

La calidad también es importante para el consumidor estadounidense. Para el 79 % de los encuestados, la cremosidad es un factor fundamental.

A la hora de comprar helado, el sabor (64 %), el precio (51 %) y la calidad de los ingredientes (30 %) determinan la elección. Hoy en día, el 59 % de las personas presta más atención que nunca a los ingredientes.

El 78 % exige ingredientes de la mayor calidad posible, el 80 % prioriza ingredientes reconocidos y el 74 % prefiere aquellos que resultan fáciles de pronunciar.