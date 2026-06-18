Por qué los mejores amigos son los compañeros de viaje ideal

Muchos estadounidenses extrañan a sus amigos en el verano.

Una encuesta realizada por Jiffy Lube y Talker Research a 2.000 viajeros reveló que uno de cada ocho no ha visto a su mejor amigo en más de un año.

Los obstáculos son la incompatibilidad de horarios (44 %) y la gran distancia geográfica (44 %). El 28 % de los encuestados dijeron que los gastos de viaje son una de las principales barreras.

El 60 % de los estadounidenses ya están planeando o considerando hacer un viaje por carretera este verano y, de ellos, el 35 % espera llevar a su mejor amigo.

A la hora de elegir un compañero de viaje, uno de cada cinco afirmó que su mejor amigo es su compañero favorito para estas aventuras. El mismo porcentaje aseguró que viajar con su mejor amigo garantiza la mejor experiencia posible.

Para muchos estadounidenses, los viajes por carretera no son solo vacaciones, sino catalizadores de la amistad. Entre quienes han viajado con un amigo cercano, el 69 % indicó que el viaje generó momentos de mayor calidad y significado, mientras que el 65 % afirmó que dichos viajes han sido fundamentales para mantener el vínculo.

Muchos están deseando repetir la experiencia, ya que el 73 % de los encuestados que han hecho un viaje por carretera con un amigo cercano lo considera más agradable que otros tipos de viajes.

"Los grandes viajes por carretera no se definen sólo por el destino, sino por los momentos compartidos con amigos durante el trayecto", dijo Suzanne Clerkin, directora de marketing de Jiffy Lube International. "Mientras los amigos se preparan para sus escapadas de verano, un servicio de cambio de aceite rápido y sencillo puede ayudar a los conductores a salir a la carretera con confianza, permitiéndoles centrarse en el camino y en las personas que los acompañan".