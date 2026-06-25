2 de cada 3 afirma que las comidas ‘sofisticadas’ deberían consumirse cualquier día de la semana

La costumbre de "reservar algo para una ocasión especial" está desapareciendo oficialmente en lo que respecta a la comida.

Una nueva encuesta realizada por Alaska Seafood Marketing Institute y Talker Research de 2.000 estadounidenses reveló que muchos disfrutan de comidas sofisticadas y de alta calidad cualquier día de la semana.

En lugar de esperar a un día festivo o a un acontecimiento importante, el 68 % de los encuestados opinan que los alimentos exclusivos deben disfrutarse siempre que surja el antojo.

El 72 % afirma incluso que preferiría consumir sus platos favoritos con mayor frecuencia.

De hecho, darse el capricho de estas cenas lujosas se ha convertido en una forma fundamental de autocuidado. El 58 % asegura que una comida de alta calidad es su recurso habitual para mejorar el ánimo tras una semana difícil.

Este deseo de disfrutar de una gastronomía más refinada influye considerablemente en la planificación de los menús. Para el 60 % de los encuestados, la simple perspectiva de disfrutar de una cena interesante y de calidad al final de la semana pone una gran fuente de motivación durante la jornada laboral.

La persona promedio dedica casi 16 minutos al día a escoger qué comer. El 63 % afirma que esta decisión le resulta más difícil que elegir qué ver en televisión, y el 81 % la considera más complicada que escoger qué ropa ponerse.

Sin embargo, para combatir esta ansiedad, muchos optan por planificar sus menús de lujo con antelación.

Entre los consumidores que planifican sus comidas con más de dos días de antelación, el 18 % elige marisco, el 44 % prefiere la pizza y el 25 % se decanta por el pollo frito.

Las opciones de alta calidad, como el marisco, tienen la capacidad única de transformar una cena cotidiana entre semana en una celebración.

Entre quienes lo consideran una opción habitual, casi la mitad coincide en que es uno de los alimentos más satisfactorios, y el 27 % afirma que una cena a base de marisco siempre se percibe como una ocasión especial.

Motivados por el sabor (58 %), los beneficios para la salud (37 %) y la frescura (36 %), el 73 % de los encuestados consume marisco al menos una vez al mes, lo que demuestra que el lujo cotidiano se ha consolidado en los menús modernos.

“Si bien es agradable esperar con ilusión una buena comida al final de una semana larga, nos encanta ver que los encuestados consideran que los alimentos ‘sofisticados’ deberían consumirse con mayor frecuencia”, dijo Greg Smith, director de comunicaciones del Alaska Seafood Marketing Institute. “Decidir qué cenar cada día puede resultar agotador, por lo que tener a mano algunos platos favoritos, saludables y deliciosos puede facilitar ese proceso”.