¿Tienen los estadounidenses tiempo para rutinas de autocuidado?

Una nueva encuesta revela que el 65 % de los estadounidenses tienen pendiente un "reinicio de autocuidado", aunque a muchos les cuesta encontrar el tiempo para llevarlo a cabo.

En promedio, la gente desea un momento para sí misma unas seis veces al día. Sin embargo, el 46 % admite sentirse culpable por tomarse ese tiempo.

De hecho, aunque el 35 % intenta activamente practicar el autocuidado, una agenda apretada sigue siendo el mayor obstáculo, lo que permite que solo el 38 % logre incorporarlo de manera constante a su rutina diaria.

El estudio realizado por Simply y Talker Research de 2.000 estadounidenses detectó una gran desconexión entre las tendencias en línea y lo que realmente desean los encuestados.

Si bien el 65 % está al tanto de las rutinas de autocuidado que marcan tendencia en las redes sociales, estos regímenes complejos a menudo se perciben más como una obligación que como un alivio.

Entre quienes siguen las tendencias en línea, el 21 % se siente abrumado por lo que ve y el 18 % considera que todo es demasiado complicado.

En cambio, el 76 % de los encuestados coincide en que las rutinas sencillas son las mejores, y el 48 % afirma necesitar 45 minutos o menos al día para sentirse totalmente revitalizado.

A la hora de desconectar, los estadounidenses prefieren la sencillez. Tomarse unos minutos para descansar encabezó la lista de actividades de autocuidado (51 %), seguido de ver algo agradable (47 %), escuchar algo que les encanta (42 %), disfrutar de su comida favorita (40 %) y saborear su bebida preferida (37 %).

La ​​nostalgia también desempeña un papel fundamental en la forma en que las personas deciden recargar energías. El 45 % afirma que las pequeñas cosas que realmente les levantan el ánimo tienen su origen en la infancia.

Para estos encuestados, el bienestar surge al volver a ver una serie o película de su infancia (53 %), recurrir a un aperitivo favorito (46 %) o servirse su bebida favorita (39 %).

Definitivamente, los datos demuestran que un autocuidado eficaz no requiere una planificación compleja. Para la mayoría de las personas, menos es realmente más.

"No hace falta decirles a las personas que hagan más cosas. Deben reconocer que elegir momentos sencillos y auténticos de alegría cuenta como autocuidado", dijo Aundrea Graver, directora sénior de marca de Simply Beverages.

“El autocuidado no tiene por qué ser una tarea más en tu lista de pendientes. A veces, un pequeño momento de renovación es justo lo que necesitas para reiniciar y recargar energías”.