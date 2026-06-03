Cómo los zapatos incómodos afectan la vida de los estadounidenses

El 56 % de los estadounidenses admitieron que compran regularmente zapatos de los que más tarde se arrepienten debido a lo incómodo que resultan.

Una nueva encuesta realizada por Skechers y Talker Research de 2.000 adultos reveló que la búsqueda de zapatos cómodos se ha convertido en una prioridad fundamental en el estilo de vida.

En promedio, las personas encuentran su ritmo ideal alrededor de los 34 años, evolucionando hacia una actitud más práctica que prioriza un zapato que ofrezca un soporte adecuado.

Sin embargo, esta toma de conciencia a menudo llega demasiado tarde, ya que el 74 % de los encuestados admiten que desearían haber comenzado a elegir zapatos cómodos y con buen soporte mucho antes en la vida, para así poder afrontar las exigencias físicas del movimiento diario.

Las consecuencias de postergar el cambio hacia un zapato cómodo son tanto dolorosas como costosas. Los estadounidenses han desperdiciado un promedio de $279 en los últimos años en zapatos dolorosos que nunca llegan a usar.

Cuando se ven obligados a usar zapatos incómodos, el dolor persistente dura dos días, afectando a los pies (67 %), la espalda (43 %), las rodillas (31 %), los tobillos (29 %) y las caderas (21 %).

El zapato que carece de soporte adecuado incluso ha arruinado ocasiones tradicionalmente divertidas, como salidas nocturnas (26 %), vacaciones (23 %), conciertos (19 %) y bodas (17 %).

Hoy en día, la comodidad se ha asegurado un lugar destacado en el proceso de compra del consumidor.

Si bien el precio sigue siendo el factor principal que influye en la elección del zapato, la comodidad (61 %) supera en importancia a la durabilidad (55 %) y al estilo (43 %).

Esta tendencia hacia un calzado acogedor y fiable es especialmente marcada entre los deportistas.

El 65 % de los corredores confiesan haber comprado anteriormente zapatos de correr basándose únicamente en su apariencia y no en la sensación que ofrecen, para luego arrepentirse de ello.

Para garantizar una experiencia cómoda en el futuro, los corredores buscan activamente ahora la comodidad integral (54 %), la durabilidad (49 %), un buen soporte para los tobillos (44 %) y una sensación de ligereza (41 %).