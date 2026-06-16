Paris Hilton vuelve a Utah para apoyar denuncias de maltrato en internados para jóvenes

Paris Hilton regresó el lunes a un internado de Utah donde afirma que sufrió abusos cuando era adolescente, dentro de la campaña que inició hace años para pedir reformas en lo que se conoce como la industria de los “adolescentes problemáticos”.

Esta vez, Hilton habló en apoyo de dos familias que presentaron demandas el lunes en las que alegan que sus hijos fueron maltratados en Provo Canyon School, el mismo centro donde Hilton pasó casi un año a finales de la década de 1990. La heredera hotelera y celebridad sostiene que miembros del personal la golpearon, la vigilaban mientras se duchaba, le daban pastillas desconocidas y la encerraron en aislamiento sin ropa.

“Soñaba con volver siendo lo suficientemente fuerte, lo suficientemente exitosa y lo suficientemente poderosa como para regresar y ser la heroína que necesitaba cuando era una niña pequeña encerrada dentro”, afirmó Hilton. “Hoy es ese día, y no voy a dar marcha atrás”.

La escuela tiene ahora un nuevo propietario, y su dirección ha dicho que no puede comentar nada de lo ocurrido antes del cambio, incluido el tiempo que Hilton pasó allí.

Hilton, de 45 años, instó a las autoridades de licencias de Utah a cerrar la escuela. Ha testificado sobre sus experiencias allí ante el Congreso y legislaturas estatales en distintos puntos de Estados Unidos, lo que ayudó a aprobar leyes para proteger a los adolescentes en Utah y otros 15 estados. Utah ha desempeñado desde hace tiempo un papel desproporcionado en la industria de los “adolescentes problemáticos”, una red de centros residenciales privados con fines de lucro para niños con problemas de conducta.

Funcionarios estatales de salud impusieron restricciones temporales a Provo Canyon School en mayo, al señalar que el personal no buscó atención médica inmediata para un estudiante con lesiones graves. Está previsto que las restricciones, que incluyen la prohibición de aceptar nuevos clientes, terminen el jueves.

Aleah Corona, madre del estudiante lesionado, alegó en la demanda presentada el lunes que la escuela no ayudó de inmediato al niño de 13 años después de que otro residente le estrellara la cabeza contra el suelo. El niño terminó con la mandíbula fracturada y una lesión cerebral traumática, afirmó. Otra familia alegó que su hija tuvo dolor estomacal intenso y náuseas durante más de una semana antes de que la escuela buscara la atención médica adecuada. Luego sufrió insuficiencia renal, según sostiene su demanda.

La escuela indicó que no podía comentar casos específicos debido a las leyes de privacidad de los pacientes.

“En Provo Canyon School, la seguridad, la dignidad y el bienestar de quienes están bajo nuestro cuidado son nuestras máximas prioridades”, dijo la escuela en un comunicado.

Hilton avanzó con paso decidido hacia el campus en Springville con el dedo corazón levantado en ambas manos, y le dijo a The Associated Press que se negaba a dejarse intimidar por un lugar donde alguna vez temió por su vida todos los días.

Advirtió que los padres, como los suyos, pueden caer víctimas de tácticas de publicidad engañosas que presentan los centros para adolescentes como seguros.

“Estos lugares en realidad se aprovechan de padres que solo están buscando ayuda para sus hijos”, afirmó. Agregó: “Yo no era una niña mala; solo me escapaba por la noche, sacaba malas calificaciones. Tenía TDAH, así que no me iba bien en la escuela, pero definitivamente este no era el lugar al que debieron enviarme. Mis padres no tenían idea”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.