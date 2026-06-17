Los lugares principales donde los estadounidenses esconden sus aperitivos
Los bocadillos no solo conquistan el estómago: también tienen escondites secretos repartidos por toda la casa
Tres de cada cinco estadounidenses admiten tener una reserva de comida secreta escondida en algún lugar de su casa.
Una nueva encuesta realizada por Popchips y Talker Research a 5.000 estadounidenses reveló que el 79 % se considera una persona amante de los bocadillos, prefiriendo picar algo a lo largo del día en lugar de hacer una comida completa.
En promedio, los encuestados recurren a los aperitivos cuatro veces al día, siendo entre el mediodía y las 5:00 p. m. el momento preferido para hacerlo.
El 53 % admite no sentir vergüenza al comerse una bolsa entera de papas fritas de una sola vez. Además, el 39 % ha pasado días enteros alimentándose únicamente de aperitivos en lugar de comidas formales.
Las reservas secretas también son muy comunes. El 60 % de las personas guardan comida, principalmente en el dormitorio (67 %), la sala de estar (35 %), el garaje (10 %) e incluso en el baño (8 %).
Otro 6 % prefiere esconder sus caprichos fuera de casa, utilizando el coche (57 %), el escritorio de la oficina (41 %), la casa de un ser querido (23 %) o el gimnasio (18 %).
Aunque muchos pican a escondidas, el aspecto social de esta costumbre sigue siendo muy valorado. Los datos muestran que el 53 % disfruta más picando en compañía y el 69 % siente que puede ser realmente uno mismo al compartir aperitivos con amigos.
Las fiestas (60 %) y las noches de juegos (59 %) son las ocasiones sociales preferidas para picar algo, a menudo acompañadas de deportes (56 %) o comedias (54 %).
El tipo de contenido también influye en lo que comen los estadounidenses. Las papas fritas son la opción preferida de los espectadores de programas como The Pitt (31 %), Abbott Elementary (22 %) e Industry (19 %).
Sin embargo, cuando la audiencia sintoniza programas de drama, las palomitas de maíz se convierten en el aperitivo estrella. Esto ocurre con programas como "Love Island" (23 %), Heated Rivalry (18 %), Euphoria (18 %) y A Knight of the Seven Kingdoms (18 %).
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