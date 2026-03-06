Más estadounidenses disfrutan del ‘happy hour’ en casa

La cultura del “happy hour” en EE. UU. está evolucionando mucho más allá de la tradicional salida al bar después del trabajo.

Una encuesta de 2.000 estadounidenses mayores de 21 años reveló que el 60 % cree que “happy hour” ya no se trata solo de tomar algo después del trabajo.

En cambio, se ha convertido en un ritual social: el 63 % afirma que es una forma de relajarse y desconectar, el 47 % la utiliza para desestresarse y el 35 % la considera una oportunidad para celebrar los logros del trabajo.

El 63 % dijo que el viernes es ideal, mientras que la generación Z fue más propensa que cualquier otro grupo a elegir el sábado (35 %). El entorno también está cambiando.

El 32 % prefiere quedarse en casa para “happy hour”, en comparación con el 30 % que prefiere bares o restaurantes.

La generación Z es la más propensa a organizar un “happy hour” en casa (39 %), mientras que los millennials (35 %) y la generación X (32 %) suelen decir que el lugar depende del día de la semana.

Entre quienes disfrutan del “happy hour” en casa, los lugares más populares incluyen el patio (41 %), el sofá (38 %) y el porche (33 %).

La encuesta realizada por Talker Research y ButterZero reveló que al 60 % le atraen las bebidas sin alcohol durante el “happy hour” y el 59 % ya opta por bebidas bajas en alcohol.

La cerveza (53 %) y el vino (44 %) siguen siendo las opciones bajas en alcohol más populares en general.

La generación Z se inclina por el vino (54 %) y las bebidas carbonatadas (40 %) antes que por la cerveza (39 %), mientras que es igualmente probable que prefiera bebidas con o sin alcohol durante la hora feliz (ambos 31 %).

Por otro lado, los baby boomers son la generación con mayor probabilidad de elegir opciones sin alcohol (31 %), por delante de las bebidas con o sin alcohol (25 %) y las opciones bajas en alcohol (22 %).

En todos los grupos, las bebidas más populares para el happy hour reflejan esta mezcla de preferencias, con cócteles (39 %), cerveza (35 %), refrescos (33 %), vino (29 %) y agua (22 %).