El queso cottage siempre fue uno de esos alimentos que permanecen tranquilos en el supermercado, ocupándose de sus propios asuntos, a la espera de que alguien se acuerde de que existe. Entonces llegó TikTok, lo apuntó con un anillo luminoso y, de repente, nos encontramos con un auge.

Tanto es así que el productor escocés Graham's Family Dairy completó una ampliación de USD 4.694.357,50 en sus instalaciones de Glenfield, en Fife, para satisfacer la “demanda récord” de queso cottage. Se espera que la inversión aumente la producción en un 50 % y cree 25 puestos de trabajo locales.

El director gerente, Robert Graham, afirma que desde que se dieron cuenta de la tendencia en 2023, el negocio “se puso literalmente a toda máquina para seguir el ritmo de la demanda”. Su negocio de queso cottage es ahora mayor que el de la leche, y “ahora exportamos a lugares tan lejanos como los países del Golfo y Hong Kong”.

El catalizador, como era de esperar, son las redes sociales. “Tortitas de queso cottage para el desayuno” consiguió 15,1 millones de visitas en TikTok y “masa de galletas comestible con queso cottage” alcanzó los 8,7 millones. Tesco, por su parte, declaró que la demanda se triplicó en los dos últimos años.

“Las tendencias alimentarias de TikTok suelen dar lugar a repentinos picos de ventas, y ya lo vimos el año pasado con el pan y el queso italianos, pero este es un fenómeno culinario en toda regla que aportó mucho negocio extra a la industria láctea británica”, afirma Elizabeth Tomkins, compradora de queso cottage de Tesco, un cargo que algunos envidiarían.

La magnitud de ese aumento se refleja en los datos del sector. The Grocer informó el mes pasado que los volúmenes mensuales de queso cottage vendidos en el Reino Unido pasarían de unos 900.000 kg a principios de 2023 a más de 1,7 millones a finales de 2025.

Todo muy moderno y muy en línea para algo que, no hace tanto, parecía pertenecer a otra época: papas asadas de los setenta, almuerzos “para adelgazar” de los ochenta, una bandeja en la nevera que nunca llegó a terminarse del todo. Pero TikTok rara vez deja en paz a la nostalgia. Desentierra algo ligeramente olvidado, lo filma desde seis ángulos y lo convierte en una obsesión.

En toda la plataforma, los creadores se declararon “obsesionados con el queso cottage”, batiéndolo con miel caliente (“el nuevo aguacate”, al parecer), amasándolo en la masa de pizza para obtener una dosis añadida de proteínas o fundiéndolo en bechamel para hacer una lasaña “ligeramente más sana”.

Lo que plantea una pregunta sensata: ¿el queso cottage es realmente bueno para nosotros o TikTok simplemente encontró una nueva forma de hacernos sentir virtuosos por comer cosas parecidas al queso fundido?

Rob Hobson, nutricionista titulado y autor de The Low Appetite Cookbook, está firmemente a favor del queso cottage. “Existe desde hace siglos, pero, desde el punto de vista nutricional, es realmente una opción sólida”, afirma. “Es un alimento lácteo mínimamente procesado que aporta proteínas de alta calidad junto con nutrientes útiles como calcio, yodo y vitaminas del grupo B. En el mercado se pueden encontrar algunos más nuevos que también tienen cultivos vivos añadidos.

Lo que realmente hizo TikTok es recordar a la gente que se puede usar de muchas maneras”.

El queso cottage no es un alimento impecable (nada lo es), pero, en un mundo de puddings proteicos y barritas que apestan a superación personal, es relativamente sencillo: leche, cultivos, un poco de sal y cuajada que hace cosas de cuajada.

La reputación “saludable”, sostiene Hobson, no es infundada. “La gran ventaja es que aporta muchas proteínas por relativamente pocas calorías y que además esa proteína es de alta calidad, lo que significa que contiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para la reparación y el mantenimiento muscular”.

Lo que explica “el momento”. La Agriculture and Horticulture Development Board (Junta de Desarrollo de la Agricultura y la Horticultura) observó un aumento de la “conciencia proteica” entre los compradores: el 28 % declaró haber aumentado activamente su ingesta de proteínas y otro 29 % tenía previsto aumentarla. Una encuesta realizada por Ocado indica que casi la mitad de los adultos británicos aumentaron su consumo de proteínas en el último año, porcentaje que se eleva a dos tercios entre los jóvenes de 16 a 34 años.

Más allá de las proteínas, Hobson apunta a las silenciosas victorias de los micronutrientes, esas cosas que no están tan de moda como la miel caliente. “Calcio para la salud ósea, vitamina B12, que favorece el sistema nervioso, yodo, que contribuye a la función tiroidea normal, y cantidades menores de otros minerales como selenio y fósforo”, dice, así como cultivos vivos para la salud intestinal. “En realidad es un alimento bastante denso en nutrientes para ser algo muy sencillo”.

El queso cottage tiene una desventaja nutricional: el sodio. “El queso cottage contiene más sodio que el yogur porque se utiliza sal durante el proceso de elaboración del queso”, afirma Hobson. “Una ración típica puede contener alrededor de 300-400 mg de sodio.

Para la mayoría de las personas sanas, esto no supone un problema importante si el resto de la dieta es equilibrada, pero vale la pena tenerlo en cuenta si ya se consumen muchos alimentos salados o si se recomendó limitar el sodio por razones de presión arterial”. Como siempre con los alimentos envasados, es útil comprobar la etiqueta porque los niveles varían bastante entre marcas”.

Muy cerca de la cuestión de la sal está la de las grasas. El queso cottage viene en versiones con toda la grasa, con poca grasa y sin grasa, e Internet adora comportarse como si una fuera moralmente superior a la otra. El punto de vista de Hobson es tranquilizadoramente aburrido.

open image in gallery Una tostada con queso cottage y aguacate es una forma sencilla de añadir proteínas, calcio y grasas saludables a una comida ( Getty )

“Depende en gran medida de las preferencias y de cómo encajen los alimentos en la dieta general de cada persona”, afirma. “Las versiones con toda la grasa tienden a ser más satisfactorias y pueden ayudar con el sabor, mientras que las versiones reducidas en grasa o sin grasa son más bajas en calorías si alguien está tratando de controlar la ingesta de energía”.

Parte del encanto del queso cottage es que no se trata de un producto “funcional” de USD 9 con una fuente prometedora. En la mayoría de los supermercados, es bastante barato. “Es una de las formas más asequibles de añadir proteínas de alta calidad a las comidas, sobre todo en comparación con cosas como las proteínas en polvo o las grandes porciones de carne”, dice Hobson. “Para cualquiera que intente comer bien sin gastar mucho, es un alimento básico muy útil y se puede utilizar en el desayuno, añadirlo a los almuerzos o incorporarlo a la cocina para aumentar el contenido proteíco de las comidas sin incrementar drásticamente el costo”.

Entonces, ¿el queso cottage es realmente sano? En términos generales, sí. Aporta proteínas de alta calidad sin el costo de las proteínas en polvo ni la carga que suele conllevar el consumo de grandes cantidades de carne roja. Aporta calcio, yodo y vitamina B12, y aunque contiene algo de sal y grasa, es poco probable que los niveles sean problemáticos en una dieta equilibrada.

En otras palabras, la obsesión viral no está del todo desencaminada, solo un poco sobreexcitada por la cuajada.

El consejo de Hobson es sencillo y quizá el mejor antídoto contra las tendencias más maniáticas.

“Lo mejor es tratarla como un ingrediente flexible y no como un ‘truco proteínico’”, afirma. “Queda muy bien untada en tostadas integrales o panecillos con rodajas de pepino, pimienta negra y aceite de oliva (yo uso aceite de chile), mezclada con huevos revueltos, mezclada con salsa para pasta o añadida a cuencos con fruta, frutos secos y semillas. También es genial para rellenar el aguacate”.

TikTok no descubrió el queso cottage. Simplemente nos recordó a todos que un producto lácteo un poco pasado de moda puede ser útil, versátil, barato y, sí, realmente sano, siempre que no insistas en convertirlo en masa para galletas todos los días de la semana.