¿Cuántas aplicaciones de salud tiene una persona promedio en su teléfono?

Puede que a los estadounidenses les encante controlar su salud, pero muchos se sienten abrumados por la gran cantidad de aplicaciones que usan.

Una encuesta realizada por MDLive y Talker Research de 2.000 adultos de entre 18 y 65 años reveló que la persona promedio usa regularmente seis aplicaciones diferentes relacionadas con la salud y el 22 % maneja 10 o más.

Los rastreadores de actividad diaria son los más populares (57 %), seguidos de las aplicaciones de nutrición (39 %) y las aplicaciones para el sueño (37 %).

Otros recurren a las aplicaciones para controlar su peso (34 %) o para recibir atención médica virtual (30 %), mientras que el 23 % las usa para controlar una enfermedad crónica específica. Aun así, el 14 % admite que descarga aplicaciones de salud simplemente para probar las tendencias virales de bienestar.

En promedio, las personas dedican más de una hora a la semana a registrar datos manualmente y el 58 % consulta sus aplicaciones de salud al menos una vez al día.

Como resultado, el 79 % afirma que su teléfono ahora conoce su salud mejor que ellos. El 53 % considera que hay demasiadas aplicaciones de salud que gestionar y el 45 % experimenta agotamiento semanal por tener que introducir información.

El 32 % de los encuestados ha descargado aplicaciones que nunca usó y el 24 % ha eliminado al menos cuatro en los últimos dos años. Las suscripciones (27 %), el exceso de publicidad (23 %) y la información confusa (17 %) son motivos comunes para eliminarlas.

Aun así, el 91 % afirma que estas herramientas han mejorado su comprensión de su cuerpo. Informan sentirse motivados (38 %), en control (36 %) y seguros de sus decisiones (33 %).

“La gente no se siente abrumada por la tecnología, sino por la cantidad de opciones disponibles”, dijo la Dra. Maggie Williams, directora médica de MD Live por Evernorth.

“La mayoría de los consumidores desean participar en su salud y encuentran útiles las herramientas digitales. Solo buscan ayuda para comprender qué herramientas son las adecuadas para ellos y cómo aprovecharlas al máximo”.