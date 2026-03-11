¿Se sienten las mujeres limitadas por su género?

El 35 % de las mujeres sienten que se les ha frenado la vida simplemente por ser mujer.

Esto es según una nueva encuesta realizada por Talker Research de 2.000 mujeres, que reveló que los bloqueos pueden encontrarse tanto en su vida personal como profesional.

Estas mujeres sienten que sus ideas son más propensas a ser descartadas (45 %) o que algunas cosas se consideran "inseguras" para ellas (36 %).

Otras no son tomadas tan en serio como los hombres (35 %), reciben un salario inferior al de sus colegas hombres (35 %) o son subestimadas (32 %).

El 24 % de las mujeres millennials dijeron sentirse limitadas porque se esperaba que fueran madres, y del 22 % se esperaba que fueran amas de casa, lo que significaba renunciar a su carrera, simplemente por su género.

Pero el cambio podría estar en el horizonte. En pleno Mes de la Historia de la Mujer, la encuesta reveló que las generaciones más jóvenes confían más en que las brechas entre hombres y mujeres se cierren.

Casi tres de cada cinco mujeres de la generación Z creen que es probable que las brechas salariales (58 %), sanitarias (58 %) y de liderazgo (57 %) terminen antes de que les llegue el momento.