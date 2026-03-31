¿Por qué es tan difícil no hacer nada durante las vacaciones?

Para muchos estadounidenses, la parte más difícil de unas vacaciones de verano no son las largas filas de seguridad ni el equipaje, sino hacer absolutamente nada.

Una nueva encuesta realizada por Margaritaville Vacation Club y Talker Research a 2.000 adultos que viajaron durante el último año reveló que el 55 % tiene dificultades para disfrutar de los momentos de inactividad y el 56 % encuentra difícil “no hacer nada” incluso estando de vacaciones.

El 49 % de los encuestados afirmaron sentirse estresados cuando no están activamente ocupados y el 46 % declara sentir culpa al pensar que podría estar olvidando algo.

Incluso en los momentos tranquilos, el 51 % de los encuestados señalaron que sus pensamientos siguen centrados en las finanzas o en tareas pendientes.

“La gente pasa gran parte de su vida sintiéndose ocupada, por lo que, en realidad, puede resultar difícil desconectar”, dijo Jonathan Topolosky, vicepresidente sénior de Margaritaville Vacation Club.

Topolosky añadió que casi nueve de cada diez encuestados creen que unas vacaciones exitosas requieren una actitud relajada, aunque a muchos les cueste lograrlo.

A menudo, los viajeros recurren a su entorno para ayudarse a relajar. La encuesta reveló que el 62 % confía en el aire fresco y en los espacios al aire libre para despejar la mente, mientras que el 56 % busca vistas panorámicas y el 54 % escucha música relajante.

Los entornos costeros también desempeñan un papel importante: el 52 % señala que la brisa marina y las vistas al agua son elementos clave para desconectar.

Los encuestados indicaron que dedican, en promedio, el 44 % de su tiempo de vacaciones a relajarse en sus habitaciones, mientras que el 37 % pasa la mayor parte del viaje disfrutando de las instalaciones del establecimiento.

open image in gallery Descansar ayuda a recargar energías, pero pocos logran desconectarse por completo durante sus vacaciones ( Getty Images/iStockphoto )

Dentro de la privacidad de una suite, el 88 % dijo que no hacer nada les ayuda a sentir que se están tomando un verdadero descanso, y el 86 % aseguró que es necesario para recargar energías.

Aquellos que logran bajar el ritmo reportan beneficios evidentes. El 84 % afirmó sentirse más satisfecho tras un viaje relajante, y el 79 % señaló que esto reduce el estrés asociado a los viajes.

Pero desconectarse por completo sigue siendo un desafío. Solo el 15 % de los viajeros afirmaron lograr siempre su equilibrio ideal entre actividad y descanso.

Para el 21 %, los beneficios se desvanecen rápidamente y el estrés cotidiano regresa tan pronto como vuelven a casa.

“Los hallazgos de nuestra investigación sugieren que relajarse durante las vacaciones a menudo se reduce a contar con el entorno adecuado”, agregó Topolosky. “Cuando los huéspedes tienen acceso a magníficas vistas, a amplias suites con zonas de estar y a espacios al aire libre para desconectar, resulta más sencillo alejarse de las rutinas cotidianas y saborear esos momentos de no hacer nada”.