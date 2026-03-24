¿Cuáles son las comidas rápidas favoritas de los estadounidenses?

Una nueva encuesta revela que los estadounidenses tienen una visión clara con respecto a la comida rápida.

Cuando se trata de las hamburguesas, el 39 % afirma que Burger King es la mejor opción, seguido por Wendy’s (32 %).

Sin embargo, la encuesta realizada por KaTom Restaurant Supply y Talker Research de 2.000 adultos reveló que el 45 % que residen en la costa oeste sostiene que In-N-Out Burger es superior.

Los sándwiches de pollo generan opiniones aún más contundentes. El 51 % elige Chick-fil-A y el 27 % opta por Popeyes, mientras que el 21 % de los miembros de la generación Z y de los que viven en el suroeste se inclinan por Raising Cane’s.

En cuanto a los acompañamientos, McDonald's domina el panorama. El 45 % prefiere sus nuggets de pollo por encima de los de Chick-fil-A (37 %), y el 51 % considera que sus papas fritas son mejores que las de Wendy’s (24 %).

El 37 % de la generación Z sitúa las papas fritas de Chick-fil-A en segundo lugar y el 23 % de los millennials eligen Checkers y Rally’s. El 21 % de los habitantes del Medio Oeste prefieren las papas fritas de Arby’s.

Los estilos de papas fritas preferidos también varían según la edad. Los millennials (45 %) y la generación X (36 %) se inclinan por las papas rizadas. En cambio, la generación Z opta por las papas tipo waffle (47 %) y los baby boomers prefieren el corte tradicional (40 %).

Las prioridades en cuanto al sabor también difieren. El 41 % de la generación Z y el 46 % de los baby boomers buscan el punto exacto de sal, mientras que el 42 % de la generación X valora que las papas fritas estén siempre calientes.

Para completar la comida, la mayoría de los estadounidenses eligen bebidas como refrescos (55 %) o té helado (36 %), generalmente de McDonald’s (38 %) o Sonic Drive-In (26 %).

Por su parte, el 39 % va a Dairy Queen para disfrutar de sus batidos. Las preferencias en cuanto al café están más reñidas, con Starbucks (38 %) y Dunkin (34 %) siendo superiores.

El costo constituye otra preocupación. El precio promedio de una comida es de $12, pero solo el 10 % considera que esta cifra es aceptable, dado que la mayoría opina que la comida rápida debería costar cerca de un 33 % menos, aproximadamente $4,30 menos.