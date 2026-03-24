¿Cuáles son las comidas rápidas favoritas de los estadounidenses?
Los estadounidenses tienen claras sus cadenas favoritas de comida rápida, aunque muchos consideran que los precios son demasiado altos
Una nueva encuesta revela que los estadounidenses tienen una visión clara con respecto a la comida rápida.
Cuando se trata de las hamburguesas, el 39 % afirma que Burger King es la mejor opción, seguido por Wendy’s (32 %).
Sin embargo, la encuesta realizada por KaTom Restaurant Supply y Talker Research de 2.000 adultos reveló que el 45 % que residen en la costa oeste sostiene que In-N-Out Burger es superior.
Los sándwiches de pollo generan opiniones aún más contundentes. El 51 % elige Chick-fil-A y el 27 % opta por Popeyes, mientras que el 21 % de los miembros de la generación Z y de los que viven en el suroeste se inclinan por Raising Cane’s.
En cuanto a los acompañamientos, McDonald's domina el panorama. El 45 % prefiere sus nuggets de pollo por encima de los de Chick-fil-A (37 %), y el 51 % considera que sus papas fritas son mejores que las de Wendy’s (24 %).
El 37 % de la generación Z sitúa las papas fritas de Chick-fil-A en segundo lugar y el 23 % de los millennials eligen Checkers y Rally’s. El 21 % de los habitantes del Medio Oeste prefieren las papas fritas de Arby’s.
Los estilos de papas fritas preferidos también varían según la edad. Los millennials (45 %) y la generación X (36 %) se inclinan por las papas rizadas. En cambio, la generación Z opta por las papas tipo waffle (47 %) y los baby boomers prefieren el corte tradicional (40 %).
Las prioridades en cuanto al sabor también difieren. El 41 % de la generación Z y el 46 % de los baby boomers buscan el punto exacto de sal, mientras que el 42 % de la generación X valora que las papas fritas estén siempre calientes.
Para completar la comida, la mayoría de los estadounidenses eligen bebidas como refrescos (55 %) o té helado (36 %), generalmente de McDonald’s (38 %) o Sonic Drive-In (26 %).
Por su parte, el 39 % va a Dairy Queen para disfrutar de sus batidos. Las preferencias en cuanto al café están más reñidas, con Starbucks (38 %) y Dunkin (34 %) siendo superiores.
El costo constituye otra preocupación. El precio promedio de una comida es de $12, pero solo el 10 % considera que esta cifra es aceptable, dado que la mayoría opina que la comida rápida debería costar cerca de un 33 % menos, aproximadamente $4,30 menos.
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