Kate y Melania hacen historia en su primera salida conjunta por visita de Trump al Reino Unido

La primera dama Melania Trump y la princesa Kate están a punto de hacer historia con su primera salida conjunta.

El príncipe William y Kate saludaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a la primera dama al desembarcar del Marine One tras aterrizar en los terrenos de la finca de Windsor el miércoles, antes de ser llevados a reunirse con el rey y la reina.

Kate lució un vestido color borgoña de Emilia Wickstead, un sombrero a juego de Jane Taylor y un broche de plumas. El sombrero de Kate, de lujoso fieltro con un lazo de satén y un velo, se vende al por menor por 3.179 dólares y está hecho a medida.

Por su parte, Melania lució un traje gris oscuro de Christian Dior Haute Couture con un sombrero morado de ala ancha que le ocultaba los ojos.

Las dos mujeres también visitarán juntas los Jardines Frogmore, en el marco de la segunda visita de Estado del presidente, lo que supondrá su primera salida en solitario sin sus respectivos cónyuges.

open image in gallery Catherine, princesa de Gales, la reina Camilla y la primera dama Melania Trump ( Getty )

Melania y Kate se reunirán con el jefe de los Scouts del Reino Unido, Dwayne Fields, y con miembros del programa Ardillas de los Scouts. Kate, que también fue scout, es copresidenta de la Asociación de Scouts desde 2020.

Antes de su histórica salida, Melania y Camilla acompañaron a sus respectivos cónyuges en la ceremonia militar Beating Retreat. Camilla optó por un vestido azul real y un sombrero a juego, junto con tres hilos de perlas. Su bolso hacía juego con los zapatos y llevaba un broche de oro.

open image in gallery La reina Camila, el rey Carlos III,el presidente de EE. UU., Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, llegan a la ceremonia militar Beating Retreat ( PA )

Los Trump pasaron la noche del martes en la residencia del embajador estadounidense en Londres antes de viajar el miércoles al castillo de Windsor para una bienvenida ceremonial y un fastuoso banquete de Estado.

El itinerario de Melania para la breve visita también incluye una excursión con Camilla. Juntas visitarán la Casa de Muñecas de la reina Mary y la Biblioteca Real del castillo de Windsor.

open image in gallery Kate llevaba un vestido color borgoña de Emilia Wickstead, mientras que Melania lucía un sombrero morado de ala ancha ( PA )

El viaje tiene un significado especial, ya que la difunta reina Isabel recibió a los Trump en una visita de Estado durante su primer mandato. Trump es ahora el primer líder político electo de la historia moderna invitado a dos visitas de Estado por monarcas.

Multitudes de simpatizantes de Trump se han reunido para apoyar al presidente estadounidense en la localidad de Berkshire. Dianne, de 52 años y procedente del norte de Londres, declaró a The Independent que cree que Trump es un “hombre especial”.

Sin embargo, miles de personas se manifestarán más tarde en las calles de Londres contra la estancia de Trump.

La visita del presidente estadounidense está siendo objeto de fuertes medidas de seguridad. De hecho, se llevaron a cabo cuatro detenciones cerca de Windsor después de que se proyectaran en el castillo imágenes de Trump y del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El miércoles, el presidente y la primera dama, Melania Trump, asistirán a un desfile militar —descrito por el Ministerio de Defensa como la mayor guardia de honor jamás realizada en una visita de Estado—, así como a salvas de artillería, un sobrevuelo conjunto de Estados Unidos y el Reino Unido, una procesión en carruaje y un lujoso banquete de Estado.

Mientras tanto, se espera que el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, aproveche la visita para reforzar la “relación especial”.