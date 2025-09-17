Stay up to date with notifications from The Independent

¿Conoces la diferencia entre hispano y latino?

Aunque la mayoría cree que es importante que la sociedad aprenda sobre la herencia hispana, un porcentaje similar de personas dijo que desearía saber más sobre la cultura hispana/latina

SWNS staff
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 17:27 EDT
Video relacionado: ¿por qué celebrar el mes de la herencia hispana en Estados Unidos?

Los estadounidenses están divididos cuando se trata de conocer la diferencia entre los términos hispano y latino, sugiere una encuesta.

De los 1.250 adultos encuestados —que incluyen 250 hispanos/latinos de EE. UU.— el 41 % seleccionó la respuesta correcta: hispano se refiere a alguien de un país que habla principalmente español, y latino se refiere a aquellos con orígenes de América Latina (México, Sudamérica y Centroamérica) y el Caribe. De hecho, dos de cada cinco creen lo contrario (41 %) y el 11 % no conocía la diferencia entre hispano y latino.

Cuando se les preguntó qué representan Latinx y Latine, los encuestados tuvieron una mejor idea de lo que describen los términos.

Un tercio (32 %) sabía que Latinx y Latine son términos neutrales en cuanto al género. Sin embargo, el 29 % pensó que se usaban para describir a la generación más joven y el 23 % pensaba que se usaban para describir a la generación mayor. El 16 % de los encuestados no tenían idea de lo que representan Latinx y Latine (16 %).

La encuesta realizada por OnePoll también preguntó a los encuestados cómo ven y celebran el Mes de la Herencia Hispana y encontró que el 66 % lo celebra.

Aunque la mayoría cree que es importante que la sociedad aprenda sobre la herencia hispana (85 %), un porcentaje similar de personas dijo que desearía saber más sobre la cultura hispana/latina (81 %).

Del mismo modo, el 84 % dijo que desearía haber aprendido más sobre otras culturas cuando era niño.

También se pidió a los encuestados hispanos y latinos que reflexionaran sobre sus vidas sociales y profesionales.

Los datos revelaron que el 52 % piensa que sus amigos no hispanos ni latinos entienden su cultura “muy bien”.

Más positivamente, el 74 % dijo que siente que su cultura hispana/latina está bien representada en la sociedad.

En el trabajo, dos de cada cinco dijeron que sus trabajos son la mayoría hispanos/latinos (44 %), y el 43 % informó que la mayoría de los puestos ejecutivos son hispanos/latinos.

