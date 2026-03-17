¿Cuándo se celebra el Eid al-Fitr en 2026? El fin del Ramadán está cerca

Los musulmanes de todo el mundo se preparan para el Eid al-Fitr, la festividad que marca el fin del Ramadán, el mes sagrado islámico de ayuno.

Se prevé que la celebración tenga lugar el jueves 19 o el viernes 20 de marzo, según la observación de la luna.

La fecha da paso a un periodo de oración comunitaria, reuniones familiares, banquetes y tradiciones como estrenar ropa. Durante el Ramadán, los musulmanes se abstienen de comer y beber desde el amanecer hasta el atardecer, y dedican ese tiempo a la oración, la caridad y los actos de bondad.

open image in gallery Celebraciones del Eid al-Fitr en Turquía ( Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados )

El Eid al-Fitr, que significa “la fiesta de la ruptura del ayuno”, marca el final de este mes de reflexión y renovación espiritual.

Dado que el islam se rige por un calendario lunar, tanto el Ramadán como el Eid cambian cada año y se adelantan aproximadamente 11 días en el calendario.

Aunque se prevé que el Eid comience entre la tarde del 19 y el 20 de marzo, la fecha exacta puede variar según el país y la observación local de la luna.

open image in gallery Durante el Ramadán, los musulmanes intensifican la oración y la devoción ( AP )

¿Cuáles son algunos saludos comunes por el Eid?

Los más habituales son “Eid Mubarak” —que significa “Eid bendito”— y expresiones como “Feliz Eid”.

¿Qué tradiciones y costumbres acompañan al Eid al-Fitr?

En Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, millones de personas viajan a sus lugares de origen para celebrar la festividad con sus familias.

En 2024, se estima que 193,6 millones de viajeros se desplazaron por el archipiélago como parte de esta tradición, conocida como “mudik”, que consiste en regresar a casa durante el Eid.

open image in gallery Palestinos participan en las celebraciones del Eid al-Fitr junto al santuario de la Cúpula de la Roca, en el complejo de la mezquita Al Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén ( Copyright 2025 The Associated Press. Todos los derechos reservados )

En los últimos tres años, durante las celebraciones del Eid, millones de indonesios se desplazaron desde las grandes ciudades hacia sus lugares de origen en trenes, transbordadores, autobuses y motocicletas, en medio de una fuerte congestión vial, para reunirse con sus familias.

Al mismo tiempo, los vuelos se llenaron y miles de personas, cargadas con cajas de regalos, formaron largas filas en terminales de autobuses y estaciones de tren antes de iniciar sus viajes.

open image in gallery Una familia musulmana rompe el ayuno tras la jornada de Ramadán ( AP )

Antes de la festividad, los mercados más concurridos se llenan de compradores que adquieren ropa, zapatos, galletas y dulces.

En Malasia, los musulmanes mantienen la tradición de regresar a sus lugares de origen para celebrar el Eid. El primer día suele comenzar con una oración matutina en la mezquita, seguida de peticiones de perdón entre familiares y amigos, así como visitas a las tumbas de sus seres queridos.

Además, predomina un espíritu de “puertas abiertas”, que fomenta el intercambio de visitas entre amigos y familiares para compartir platos tradicionales como el ketupat —arroz cocido en hojas de palma— y el rendang, un guiso de carne con especias y leche de coco. En ese contexto, los adultos suelen entregar dinero en sobres verdes a los niños y a los invitados.

En Egipto, las familias participan en las oraciones del Eid en un ambiente festivo y suelen visitar a familiares, amigos o vecinos; algunos incluso viajan durante esos días. Los niños, vestidos con ropa nueva, reciben regalos en efectivo conocidos como “eidiya”. Otra tradición es preparar o comprar galletas de Eid espolvoreadas con azúcar glas.

En Estados Unidos, donde los musulmanes forman una comunidad diversa, muchos se reúnen para las oraciones del Eid y participan en festivales familiares. Estas celebraciones incluyen actividades recreativas para niños, como pintura facial y figuras con globos.

Traducción de Leticia Zampedri