Revelan las razas de perros más populares en EE. UU., y una ‘simpática’ se cuela en el top 5

Mientras los bulldogs franceses, los retrievers y los pastores alemanes mantienen su estatus de favoritos entre los estadounidenses, una raza en particular está experimentando un notable ascenso. Por primera vez en más de dos décadas, los dachshunds, conocidos cariñosamente como "perros salchicha", se han posicionado entre las cinco razas de perros más populares del país.

Este hito se desprende de las recientes clasificaciones del American Kennel Club (AKC), publicadas el miércoles. La lista, que abarca 202 razas, se elabora a partir del registro voluntario de cachorros y perros de raza pura que se incorporaron el año pasado a la base de datos de esta organización, la más antigua de su tipo en Estados Unidos.

Sin embargo, es importante señalar que estas clasificaciones no ofrecen una imagen completa de la población canina de Estados Unidos, que, según la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria, supera los 87 millones de ejemplares. Las cifras del AKC no incluyen a los perros mestizos ni a los populares híbridos de moda, como los goldendoodles y los Pomskies.

Aun así, esta lista anual sigue siendo un punto de referencia significativo, capaz de generar tanto orgullo como preocupación entre los aficionados a los perros de raza pura.

Por primera vez en más de dos décadas, los dachshunds, conocidos cariñosamente como "perros salchicha", se han posicionado entre las cinco razas de perros más populares del país ( AP Foto/Martin Meissner )

También es una fuente de críticas por parte de grupos de derechos de los animales como PETA, que ha demandado al AKC por los ideales físicos que promueve para los bulldogs franceses, los dachshunds y otras razas.

A continuación, un vistazo a la clasificación:

Los 10 primeros:

Bulldogs franceses. Líderes desde 2023, pero ¿por cuánto tiempo más? El registro del AKC incorporó el año pasado a unos 54.000 ejemplares, la mitad que en 2023. La raza es conocida por ser muy segura de sí misma, por adaptarse bien a los apartamentos y por ser infinitamente graciosa, pero también es el centro de una conversación pública cada vez mayor sobre la salud de los perros de cara achatada, e incluso algunos aficionados lamentan la fiebre por los “frenchies”. La portavoz del AKC, Brandi Hunter Munden, ofrece otras explicaciones para la caída: los auges de una raza van y vienen, en particular en la era de las redes sociales, y algunos criadores pueden optar por no vincularse con el club.

Labrador retrievers. Batieron un récord al ocupar el primer puesto durante 31 años. ¿Podrían recuperarlo? Habrá que verlo.

Golden retrievers. A todo el mundo le encantan.

Pastores alemanes. Todo el mundo los respeta.

Dachshunds. Todo el mundo en redes sociales quiere verlos con un disfraz de Halloween. Más sobre los dachshunds a continuación.

Caniches. Se mantienen firmes, aunque ya no son lo que fueron —el número 1— en las décadas de 1960 y 1970, antes de la era de las cruzas con esta raza.

Beagles. La única raza que ha estado en el top 10 en cada década desde que se fundó el AKC en 1884. Fueron número 1 a fines de la década de 1950.

Rottweilers. Rondan el top 10 desde hace casi 15 años.

Pointers alemanes de pelo corto. Han avanzado mucho en el último cuarto de siglo.

Bulldogs. En descenso después de haber alcanzado el número 4 hace una década.

A lo largo de los años:

Hace 25 años: los yorkshire terriers eran número 6, y los bulldogs franceses eran número 64.

Hace 50 años: los san bernardos eran la séptima raza más prevalente. El año pasado, fueron la número 63.

Hace 100 años: en la década de 1920, el top 10 incluía tres razas que todavía aparecen hoy: pastores alemanes, beagles y bulldogs.

Lo esencial sobre los dachshunds

Los puntos a favor: “Son divertidos de ver. También son perros muy expresivos: te hacen saber lo que están pensando”, comentó Trudy Kawami, que ha tenido, criado, practicado deportes caninos y, en ocasiones, cazado ratas con dachshunds desde la década de 1980. “Te hacen reír todos los días”.

Las advertencias: En distintas investigaciones se ha encontrado que esta raza de patas cortas y lomo largo tiene un riesgo elevado de sufrir una enfermedad de la columna. Criados originalmente para hacer salir a los tejones de sus madrigueras, estos perros, impulsivos y decididos, pueden ser muy ruidosos y, si no pueden canalizar sus instintos mediante la caza o los deportes, podrían encontrar sustitutos inadecuados.

Las ideas equivocadas: “La proliferación de imágenes tiernas en redes sociales ahora es un fastidio, porque ese perrito lindo, peludo, color crema y de pelo largo puede darse vuelta y matar a tu jerbo mascota muy rápido”, advirtió Kawami. Le alegra ver que más gente aprecie a estos peculiares sabuesos, pero lamenta que “en el momento en que una raza se vuelve popular… se activa todo el mecanismo de mercado de oferta y demanda”.

Recién llegados en ascenso

El AKC ha añadido más de 50 tipos de perros a su lista de razas “reconocidas” desde 2000. Algunas se han vuelto caras conocidas con rapidez, especialmente el mastín italiano, que ahora es la 11ra raza más prevalente.

Hay que prestar atención al cotón de Tulear, que saltó del puesto 92 en 2024 al 79 el año pasado. El terrier americano sin pelo subió del número 125 al 108.

Razas poco comunes

Las razas más raras también se han incorporado a la lista hace relativamente poco tiempo: el gran basset grifón vendeano, el lebrel árabe y el lundehund noruego. Las tres se integraron a la “manada” del AKC en los últimos 15 años. Pero justo por delante de ellas está el harrier, reconocido desde 1885.

Reacción de PETA

PETA sostiene que la cría reduce las posibilidades de adopción de perros necesitados y perpetúa rasgos poco saludables. El grupo activista presentó una demanda el año pasado en la que acusa al AKC de promover “la cría de perros deformes y poco saludables”. El club canino respondió que está comprometido con la salud canina y calificó la demanda de frívola.

En anticipación a la lista de razas populares de este año, PETA produjo videos en los que la comediante, actriz y guionista Carol Leifer destaca los problemas respiratorios que pueden afectar a los perros de hocico corto y ruega a la gente que no los compre.

“Los criadores lucran con la apariencia, y los perros y sus humanos lo pagan”, afirma en uno de los clips.

Hunter Munden, del AKC, señaló que las clasificaciones solo buscan satisfacer la curiosidad del público, no “como un estímulo para comprar cualquier tipo de perro”.

“Sin importar cómo adquieras a tu perro, investiga y asegúrate de que encaje con tu estilo de vida”, indicó la portavoz, que tiene dos perros mestizos y un terrier West Highland blanco.