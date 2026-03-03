Holi, el vibrante festival hindú de los colores, anuncia la llegada de la primavera con una celebración anual cargada de alegría y profundo significado cultural y religioso. Se celebra ampliamente en India, Nepal y otros países del sur de Asia, así como en comunidades de la diáspora en todo el mundo. En esencia, simboliza el amor, el renacimiento y la renovación, y representa una oportunidad para abrazar la positividad y dejar atrás las energías negativas.

Entre sus tradiciones más emblemáticas destaca el momento en que los participantes, muchas veces vestidos de blanco, salen a las calles y se arrojan polvos de colores intensos. De este modo, el espacio se convierte en un auténtico caleidoscopio de tonos y se genera un ambiente de alegría compartida.

Asimismo, las celebraciones suelen incluir música, bailes y abundante comida, lo que refuerza su carácter festivo y comunitario. Holi marca el paso del invierno a la primavera y se conmemora durante la última luna llena del mes de Falgun, según el calendario lunisolar hindú. Aunque la fecha exacta varía de acuerdo con el ciclo lunar, por lo general cae en marzo; este año se celebrará el 4 de marzo.

Los orígenes de Holi están profundamente vinculados con la mitología y las leyendas hindúes. De hecho, en muchas regiones de la India, la víspera del festival se encienden grandes hogueras como símbolo de la destrucción del mal y el triunfo del bien, una práctica que encuentra explicación en diversos relatos tradicionales.

Un niño con parálisis cerebral asiste a la celebración de Holi, el festival hindú de los colores, en un evento organizado por la Fundación Trishla en Prayagraj, India

Uno de los relatos más conocidos narra la historia del rey Hiranyakashipu, quien exigía ser adorado en su reino; sin embargo, cuando su hijo Prahlad, devoto del dios Vishnu, se negó a obedecerlo, el monarca ordenó a su hermana Holika, a quien se atribuía inmunidad al fuego, que llevara al niño a una hoguera encendida. No obstante, cuando las llamas se elevaron, la devoción inquebrantable de Prahlad hacia Vishnu lo protegió, por lo que salió ileso; en cambio, Holika, pese a la supuesta inmunidad que la resguardaba, murió en el fuego.

Otra tradición, especialmente extendida en el sur de la India, es el Kama Dahanam, que recuerda el momento en que el dios Shiva incineró a Kamadeva, dios del amor, con su tercer ojo. Este relato simboliza la destrucción del deseo y de los apegos terrenales y marca el inicio de una búsqueda espiritual más elevada, antes de la posterior explosión festiva de colores.

Asimismo, muchos vinculan Holi con el dios Krishna y su amada Radha, así como con su juego divino junto a sus consortes y devotas, las gopikas, veneradas por su amor y devoción incondicional hacia Krishna.

Ya en el día central de la celebración, calles y pueblos enteros se transforman en un estallido de color: las personas lanzan polvos teñidos al aire; algunos arrojan globos con agua coloreada desde las azoteas, mientras otros utilizan pistolas de agua. Durante esa jornada, las reglas se relajan y los gritos de “¡Holi hai!” —que significa “¡Es Holi!”— resuenan por todas partes. Con el paso del tiempo, esa energía vibrante también ha sido romantizada y difundida por el cine de Bollywood.

Devotas golpean simbólicamente a hombres con palos de madera durante el Lathmar Holi, en las celebraciones del festival en el complejo del Templo Shri Krishna Janmabhoomi, en Mathura, India

Cada color tiene su propio significado: el azul suele asociarse con el tono de piel del dios Krishna, el verde representa la primavera y el renacimiento, y el rojo alude al matrimonio o la fertilidad. Además, tanto el rojo como el amarillo, muy presentes en distintos rituales, se vinculan con la buena fortuna.

La festividad también se distingue por su variada oferta gastronómica. Uno de los dulces más representativos es la gujia, una masa frita y crujiente rellena de leche cuajada, frutos secos y frutas deshidratadas. A esto se suma el thandai, una bebida refrescante preparada con almendras, semillas de hinojo, pétalos de rosa, semillas de amapola, azafrán, leche y azúcar, que suele estar presente en las celebraciones.

Fuera del sur de Asia, especialmente en América del Norte y en otros países con importantes comunidades hindúes, Holi adopta nuevas formas, ya que se celebra con fiestas temáticas de Bollywood, desfiles coloridos y numerosos encuentros, tanto públicos como privados.

Nepalíes se arrojan polvos de colores mientras celebran Holi, el festival hindú de los colores, en la plaza Basantapur Durbar, en Katmandú, Nepal

Este año, algunos templos en Estados Unidos prevén celebrar el Holika Dahan el 2 o 3 de febrero, en coincidencia con la luna llena y un inusual eclipse lunar total. Además, en el marco de la festividad, los templos hindúes y los centros comunitarios de todo el país suelen organizar programas culturales, partidos amistosos de críquet y diversas actividades, de modo que las comunidades se reúnen en un clima de alegría y renovación.

Traducción de Leticia Zampedri