Millones de personas en todo el mundo se vestirán de verde, acudirán a fiestas y brindarán con cerveza este 17 de marzo para celebrar el Día de San Patricio.

Lo curioso es que muchos ignoran cuál es el origen de esta tradición que nació en Irlanda, de ahí se trasladó a Estados Unidos y ahora a gran parte del mundo occidental.

Hay que señalar que el 17 de marzo se conmemora la muerte de San Patricio, el santo patrono de Irlanda. Para los irlandeses es la celebración más grande del año porque se le considera el día de la patria, de la unidad y del orgullo nacional con un marcado sentido religioso.

Pero, ¿quién era San Patricio?

Como indica la publicación católica Aleteia, su verdadero nombre era Maewyn Succat y no era irlandés sino británico. Nació en lo que hoy es Escocia en el año 385 y, cuando tenía 16 años, unos piratas lo secuestraron y lo llevaron a Irlanda, donde lo vendieron como esclavo.

Cuando pudo recobrar su libertad, escapó a Francia y decidió hacerse sacerdote. Regresó a Irlanda con el firme propósito de cristianizar a quienes lo habían secuestrado y llegó a convertirse en obispo de esa nación. Permaneció muchos años en Ulster, donde fundó el conocido monasterio de Saúl y se dedicó a predicar el catolicismo en los alrededores.

Uso del trébol

Para evangelizar, se dice que San Patricio empleaba un lenguaje sencillo y metáforas. Una de sus favoritas era explicarle a la gente el complejo misterio de la Santísima Trinidad con una hoja de trébol. Decía que, así como esa hoja está formada de tres partes, de igual manera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman una sola entidad divina.

Aunque en un principio a San Patricio se le identificaba con el color azul, el uso del verde se empezó a extender por el empleo del trébol como símbolo del movimiento independentista irlandés a finales del siglo XVIII. Históricamente a los católicos se les identifica con el color verde, mientras que a los protestantes se les asocia con el naranja. Por esta razón, la bandera irlandesa tiene estos dos colores y en el centro una franja blanca que representa la paz y la convivencia entre ambas creencias religiosas.

Al santo misionero se le atribuye también el milagro de haber espantado a las serpientes de Irlanda. Aunque muchos dudan que esto sea cierto, la leyenda dio origen a la costumbre de pellizcar a quien no lleve algo verde el 17 de marzo.

Otro factor importante que explica la preferencia por el verde es que Irlanda es conocida como la “Isla Esmeralda” por sus impresionantes paisajes verdes.

Existe también el factor pagano de esta celebración: el de los duendes. Estas figuras no tienen nada que ver con el santo patrono de Irlanda, pero sí con su folclore. La leyenda dice que estas criaturas malévolas guardan un enorme tesoro al final del arcoíris y que, si logras atrapar a una de ellas, te pueden ofrecer su fortuna o concederte tres deseos a cambio de su libertad.

Aunque originalmente a los duendes se les atribuía una vestimenta roja, con el paso del tiempo los irlandeses que emigraron a Estados Unidos los asociaron con el verde para uniformar con ese color todos los elementos culturales de su país.

Mezcla de elementos religiosos y paganos

Hoy el Día de San Patricio se ha convertido en una auténtica fiesta en la que hay celebraciones y desfiles en los que se mezcla lo religioso con lo pagano.

En Irlanda, las celebraciones duran cuatro días y las grandes ciudades, sobre todo Dublín, la capital, se visten de verde y se inundan de música, comida, bailes y desfiles en los que los tréboles y los duendes juegan un papel central debido a que se han convertido en símbolo de la abundancia y la buena suerte.

Cabe destacar que los primeros desfiles de San Patricio no tuvieron lugar en Irlanda sino en Estados Unidos. Los inmigrantes irlandeses de Boston empezaron a celebrarlos en 1737, mucho antes de que, en 1931, se efectuara el primer desfile en honor del santo patrono en Irlanda.

En la ciudad de Nueva York, en 1962, soldados irlandeses alistados en el Ejército británico comenzaron a desfilar por las calles e instauraron una tradición que cada año cobra mayor fuerza. En Chicago, donde también hay un gran número de inmigrantes de Irlanda, el río de esa ciudad se tiñe de verde cada 17 de marzo.

La tradición ha traspasado fronteras. En muchos países de Latinoamérica, España, Japón, Australia y Suiza la fecha se celebra con fiestas, espectáculos y reuniones en los que predomina el verde. Algunos edificios y monumentos históricos como la Gran Muralla China, el Coliseo de Roma, la Torre de Pisa, el Cristo Redentor en Río de Janeiro y la fuente de la Cibeles en Madrid se iluminan de verde esta fecha para conmemorar al santo patrono de Irlanda.